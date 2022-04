AMLO se burla de quienes “se levantaron de noche” por el horario de verano; dice que no ha descartado su análisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se burló de quienes se levantaron de noche ayer y hoy a causa del horario de verano.

Durante la conferencia matutina, AMLO compartió que continúa el análisis del horario de verano para los que se levantan de noche.

“Estamos analizando, no lo hemos descartado, lo del horario de verano, para los que se levantaron hoy, ayer y hoy de noche”

Añadió que se estudia si existe un ahorro de energía, además de si hay daños en la salud y afectaciones en la bolsa de valores de Nueva York.

AMLO comentó que, aunque se tomarán en cuenta todas las variables, se decidirá lo mejor para el pueblo.

AMLO señaló que en el análisis para decidir si el horario de verano continúa o se elimina se tomarán en cuenta las siguientes variables:

AMLO comentó que con base a los resultados que arrojen el estudio de todas las variables se decidirá lo mejor para los ciudadanos.

Además, dijo que se analiza todo para que, en caso de que existiera inflación, se tengan planes de respaldo y que no los agarre desprevenidos.

“En el caso de la inflación eso es lo que estamos analizando, qué es lo que vamos a llevar a cabo y prepararnos, que no nos agarre sin un plan”.

AMLO aseguró que en el caso de los combustibles, también se estudiaron las diferentes posibilidades y eso sirvió, pues ahora México tiene un control en los precios de gasolina.

“Por ejemplo, no se reconoce, pero fuimos de los primeros en el mundo en decidir que no iba a aumentar el precio de los combustibles, aun con el aumento de las gasolinas en el mundo. Y se hizo el balance de cuánto íbamos a obtener de excedentes por los precios altos del crudo y cuánto nos iba a costar el subsidio”.

AMLO comentó que al igual que con ese tema, el horario de verano se analizará de fondo, mencionó que se planeará tomando en cuenta lo mejor para los mexicanos.

AMLO se confundió con la hora exacta durante la conferencia mañanera y compartió que su equivocación se debe a que no ha cambiado su reloj al horario de verano.

López Obrador pensó que eran las 7:50 cuando ya eran las 8:50.

“Según yo eran diez para las ocho, pero no, es que no lo he cambiado.”

AMLO