Héctor Palma Salazar, mejor conocido como “El Güero Palma”, podría quedar en libertad luego de que se le canceló la orden de reaprehensión que lo mantiene actualmente en recluido en el Penal del Altiplano.

Un tribunal federal determinó cancelar la orden de reaprehensión contra “El Güero Palma” y ordenó a un magistrado resolver en el último juicio en su contra si lo condena o absuelve del delito de delincuencia organizada.

El 12 de julio de 2021, el Cuarto Tribunal Unitario Penal de la entidad dictó un fallo contra Héctor Palma y le revocó la sentencia absolutoria a su favor, repuso el procedimiento y giró la orden de reaprehensión para mantenerlo en reclusión.

Sin embargo, ahora el Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco otorgó al narcotraficante un amparo contra ese fallo.

¿Por qué Héctor “El Güero” Palma podría quedar en libertad?

Por unanimidad , el Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco ratificó que el juicio no puede mantenerse abierto porque la Fiscalía General de la República (FGR) no puede localizar ni presentar a dos testigos protegidos en el proceso, porque en su momento se emitió un acuerdo judicial que declaró agotada su búsqueda y la fiscalía no lo impugnó.

En consecuencia, los magistrados rechazaron los argumentos de la FGR y destacaron que algunos eran contradictorios. Como ejemplo citó que la dependencia argumentó que el amparo contribuiría a la impunidad o que la ausencia de esos dos testigos colaboradores vulneraría los derechos del propio Güero Palma en el juicio.

Pero, ¿quiénes son los dos testigos protegidos que nunca fueron localizados para declarar en el juicio de “El Güero” Palma? Se trata de Javier Burgueño Urías y Marcelo Peña García.

Fue el 11 de julio de 2017 y el 22 de mayo de 2018 cuando el juez a cargo del proceso dictó los dos acuerdos en los que establece como “agotados” todos los medios legales de búsqueda y localización de ambos testigos.

Hasta ahora, Héctor “El Güero” Palma lleva 28 años recluido entre cárceles de México y Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico.