La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que su cuenta oficial de Instagram fue objeto de un hackeo durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre.

Debido a esta situación, ASEA pidió a los usuarios ignorar las publicaciones que se realicen hasta nuevo aviso, en lo que trabajan para solucionar esta situación.

Confirman hackeo a ASEA; activan correo para atender a regulados

A través de sus redes sociales, ASEA informó que sufrió una grave vulneración en su seguridad digital durante la madrugada de este domingo.

Manifestaron que fue cerca de la 01:52 de la mañana cuando su cuenta de Instagram, identificada como “agencia_alsea”, registró un ingreso no autorizado.

Ante esta situación, ASEA puso en marcha diversos trámites y gestiones institucionales con el objetivo de solucionar la problemática y recuperar el control de su cuenta de Instagram a la brevedad posible.

Asimismo, la dependencia notificó que la difusión habitual de contenidos oficiales en dicho medio permanecerá suspendida hasta que existan condiciones para reanudar las operaciones normales.

Como medida preventiva, instaron a los usuarios a ignorar publicaciones que se realicen durante este periodo así como evitar caer en solicitudes de información.

Por esta razón, ASEA puso a disposición el correo electrónico contacto@asea.gob.mx como la vía formal de atención para los regulados mientras se reestablece la plataforma afectada.