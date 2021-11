Grupo Bimbo se compromete a Cero Emisiones Netas de Carbono para 2050

México.- Como parte de una serie de metas ambiciosas, Grupo Bimbo anunció su compromiso de lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para el año 2050. La panificadora más grande del mundo ha definido su nueva plataforma de sustentabilidad siguiendo la iniciativa Science Based Targets (SBT) para cumplir con su propósito de Alimentar un Mundo Mejor.

El compromiso de Bimbo incluye la eliminación de las emisiones de Carbono en toda su cadena de valor (áreas de operación, logística, ventas, compras y comercialización) en los alcances 1, 2 y 3.

El alcance 1 se refiere a emisiones directas generadas en fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa (por ejemplo, la energía generada en las instalaciones de la empresa, los vehículos de la empresa, etc.). El alcance 2 incluye las emisiones indirectas resultantes de la producción de electricidad consumida por la empresa. El alcance 3 se refiere a otras emisiones indirectas resultantes de actividades de la empresa que no son de su propiedad ni están controladas por ella (por ejemplo, instalaciones alquiladas, desplazamientos de los empleados, residuos operativos, etc.)

De igual forma, Bimbo estableció metas intermedias en su camino para lograr el compromiso global de cero emisiones netas de carbono: reducción del 50% de las emisiones directas del Alcance 1 para el 2030, reducción del 28% las emisiones indirectas del Alcance 3 para ese mismo año. Mientras que en el Alcance 2, para 2025 eliminará al 100% las emisiones indirectas relacionadas con la electricidad comprada.

Science Based Targets (SBT) es una asociación entre el Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF) que promueve las mejores prácticas ambientales y proporciona una evaluación y validación a empresas. Grupo Bimbo ha seguido la metodología de SBT para limitar el calentamiento global y el daño irreversible a nuestro planeta.

Bimbo es la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la “Business Ambition for 1.5°C” y unirse a la campaña de la ONU “Race to Zero”, y tener los objetivos establecidos y validados por SBT. Race to Zero es el primer esfuerzo coordinado para reducir las emisiones de carbono a tiempo.

“Me enorgullece que Grupo Bimbo pueda seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que busque activamente formas de limitar los efectos del calentamiento global”, dijo Daniel Servitje, presidente del Consejo y director general de la panificadora.

Grupo Bimbo incluirá medidas de reforestación y captura de carbono como parte importante de su estrategia Cero Emisiones Netas de Carbono, que estará alineada con su iniciativa de agricultura regenerativa.

Con una larga trayectoria en iniciativas sociales y ambientales, Grupo Bimbo reafirma su compromiso con el planeta, lanzando esta nueva plataforma que les permite dar los pasos necesarios para integrar plenamente la sustentabilidad a su estrategia de negocio.