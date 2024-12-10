El Gobierno de México ha ahorrado 23 mil millones de pesos en compra de medicamentos, aseguró Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del 10 de diciembre, el funcionario de Salud, que por ahora tiene en parte de sus tarea la compra de medicamentos, mostró avances al respecto.

Además, en un informe de avances en la compra consolidada de medicamentos y material de curación presentado por Eduardo Clark, dio a conocer como la adquisición de estos insumos involucra hasta 27 instituciones.

Eduardo Clark aseguró que el Gobierno de México se ha ahorrado hasta 23.5 mil millones de pesos en este rubro, porque tras unas mesas de negociación con las compañías farmacéuticas se han logrado reducir los costos originales.

Afirmó que los costos originales de las empresas eran planteados hasta por 135 mil millones de pesos, pero derivado a la negociación con ellas, se ha podido reducir con un ahorro de hasta 23.5 mil millones de pesos, lo que representa casi un 17 por ciento del precio original que se cotizaron.

Como ejemplo, el subsecretario de Salud mostró avances de la compra y negociación de un menor costo de medicamentos de enfermedades tan importantes como:

Medicamentos para el VHI: con un costo original de 14 mil millones de pesos para lograr una reducción de 6 mil millones de pesos, cerca de un 60 por ciento

Medicamentos para la diabetes de última generación: con un costo original de casi 10 mil millones de pesos y ahora con las negociaciones se redujo a 2 mil millones de pesos de ahorra, lo que permite invertir en la compra de más medicamentos de alta innovación

Medicamentos contra el cáncer de más innovación basados en la inmunoterapia: se ha logrado reducir varios de ellos en un 40 por ciento del costo, lo que permite migrar a los pacientes a mejores terapias. Po ejemplo con los medicamentos del cáncer de mama se ha logrado un ahorro de casi mil 500 millones de pesos

Adicionalmente, en el indesde su subsecretaría a cargo,forme de la compra de medicamentos, Eduardo Clark mostró parte de los avances como la cantidad de reuniones que ha tenido el subsecretario de Salud.

Se han llevado a cabo encuentros con cámaras de la industria, principales laboratorios y compañías farmacéuticas nacionales e internacionales para garantizar su participación; así como para también validar claves, volúmenes y socializar las condiciones generales de la compra.

Eduardo Clark expuso que en las reuniones se llevaron a cabo un proceso para la adjudicación de medicamentos de alto costo que son aquellos que se conocen como fuente ‘unique’ y ‘patente’, es decir los proporcionados por la industria normalmente internacional por las compañías farmacéuticas.

Eduardo Clark informó que llevan hasta ahora 27 mesas de negociación lo que representa cerca del 53 por ciento del total de la compra.