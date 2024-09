Tras la agresión que sufrió Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, fue revelado un nuevo video de los hechos que involucraron al abogado Carlos Velázquez de León.

El viernes 20 de septiembre, la Cámara de Senadores presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por a una agresión física y verbal en contra de Gerardo Fernández Noroña; esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“No es una agresión cualquiera”, afirmó Gerardo Fernández Noroña quien explicó que los hechos ocurrieron en la sala de American Express de la Terminal 2 del AICM, hecho por el que Noroña dijo que se buscó atacar a la investidura de la presidencia del Senado.

Un video captó parte de la agresión que sufrió Gerardo Fernández Noroña en el AICM de parte del abogado Carlos Velázquez de León; de acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la violencia fue física y verbal.

Sin embargo, este nuevo video solo captó un momento en el que Carlos Velázquez de León se para frente a Gerardo Fernández Noroña para gritarle lo siguiente:

En el registro que circula en redes sociales también se aprecia que Fernández Noroña no respondió ante esta agresión sino que buscó el apoyo del personal del lugar en el que se encontraba, según el legislador, se trató de a sala de American Express de la Terminal 2 del AICM.

Cabe recordar que el 20 de septiembre no solo el Senado presentó una denuncia formal ante Carlos Velázquez de León, también Fernández Noroña explicó en redes sociales que no cuenta con un video de la agresión porque su propio agresor lo borró de su celular:

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente”.

Gerardo Fernández Noroña