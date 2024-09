Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña siguen siendo tendencia luego de que en la discusión de la reforma al Poder Judicial ella lo llamara “bellaco”, pero al parecer éste no será el único episodio de enfrentamiento pues desde la primera sesión de la nueva legislatura quedó claro el tono entre ambos personajes.

Lilly Téllez dijo al presidente de la Mesa Directiva que pueden “hablar en los mismos términos” y ella no interpondrá una denuncia en su contra por violencia política de género.

Así se pronunció la senadora del PAN en la primera sesión formal de la Cámara de Senadores del 3 de septiembre.

“No la pedí (el uso de la palabra) pero aprovecho para decirle a usted que yo nunca voy a presentar una denuncia por violencia política de género contra usted. Así que usted y yo siempre podemos hablar en los mismos términos” Lilly Téllez. Senadora PAN

Al no haber pedido el uso de la palabra y no estar relacionado lo que dijo con el tema que estaban abordando, Gerardo Fernández Noroña simplemente dijo que su intervención no tenía ningún objeto.

Como presidente de la Cámara de Senadores dijo “bueno, no tenía ningún objeto la senadora Lilly Téllez”, lo cual provocó abucheos.

Gerardo Fernández Noroña no responde a calificativos de Lilly Téllez

Gerardo Fernández Noroña ha respondido a los menes y el supuesto “shippeo” diciendo que a la persona que inició esto le salió el tiro por la culata, pues lo que pretendía era montarse en su popularidad como presidente del Senado.

De esa manera ha evitado responder “en los mismos términos” y se ha apegado a una conducción formal de las sesiones de la Cámara de Senadores.

Discusión sobre Javier Corral desata molestia de Lilly Téllez y anuncia cómo serán sus participaciones en el Senado

El tema que se estaba discutiendo el 3 de septiembre y por el que Lilly Téllez dejó en claro los términos de sus intervenciones era la designación de Javier Corral como presidente de la Comisión de Justicia.

En el marco del choque entre morenistas y panistas, Gerardo Fernández Noroña, en su papel de presidente de la Mesa Directiva, solicitó a Lilly Téllez dejar hablar a Javier Corral, pues la senadora se la pasó emitiendo gritos al interior del Pleno.

“Le pido a la bancada de Acción Nacional que guarde respeto…” dijo el presidente del Senado, pero la senadora panista no dejó de gritar.

¿Por qué Lilly Téllez llamó bellaco a Gerardo Fernández Noroña?

Estos videos han sido interpretados en redes sociales con diversidad de comentarios, uno de ellos señala que ahí fue cuando empezó lo que en estos días derivó en haberlo llamado bellaco.

Y es que en la discusión del martes 10 de septiembre y el miércoles 11 de septiembre, Lilly Téllez se enojó por un asunto irrelevante.

Gerardo Fernández Noroña la llamó Lilly María del Carmen Téllez, cuando su nombre correcto es María Lilly del Carmen Téllez.

Ante ello ella lo desconoció, lo llamó bellaco y le cambió su apellido Noroña por “Llorona”, luego siguió hablando del tema de esa noche, la reforma al Poder Judicial.

¿Lilly Téllez se toma personal su trabajo en el Senado?

Lilly Téllez tiene sobre ella opiniones ambivalentes pues mientras unos la consideran una senadora combativa, otros han destacado que confunde ser combativa con tomarse sus conflictos personales contra los integrantes de Morena luego de pertenercer a ellos y salir de esa bancada.

En las pasadas LXlV y LXV Legislaturas protagonizó debates con fuertes señalamientos contra funcionarios como Hugo López Gatell y Rosa Icela Rodríguez.

También tuvo fuertes conflictos contra senadores de Morena como Rocío Abreu, Lilia Margarita Valdéz, Lucía Trasviña, entre otros.