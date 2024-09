Gerardo Fernández Noroña se encuentra muerto de la risa por los memes del “Noroñilly”, romance que surgió luego de que la senadora Lilly Téllez lo llamara bellaco.

Durante la sesión del pleno de la Cámara de Senadores en la discusión del 12 de septiembre la senadora del PAN se molestó porque el presidente de la Mesa, Fernández Noroña, no dijo su nombre correctamente al darle la palabra.

Por ello, decidió llamarlo “bellaco” como reclamo al no sentirse respetada por no ser llamada por su nombre completo; sin embargo, esto desató los memes que shippearon a Gerardo Fernández Noroña con Lilly Téllez.

Lilli Téllez llamó bellaco a Gerardo Fernández Noroña por no decir bien su nombre y desató los memes que hicieron nacer el Noroñilly.

La palabra “bellaco” se usa para referirse a alguien malo, pícaro, ruin pero también para alguien astuto o sagaz; sin embargo, la música urbana le ha dado un significado diferente, pues se refiere a alguien que tiene una actitud atrevida o deseosa en términos sexuale s, lo que desató los memes.

El nacimiento del Noroñilly provocó que Gerardo Fernández Noroña esté “muerto de risa” por todos los memes, así como las canciones que han puesto en las imágenes de este shippeo.

“Me muero de risa de todos los memes que están haciendo y las canciones y que me enamoré de un bellaco y no, no, no, no, no”

Gerardo Fernández Noroña