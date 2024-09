Gerardo Fernández Noroña denunció que fue agredido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por Carlos Velázquez de León, abogado de un corporativo internacional que, según el presidente de la Cámara de Senadores, realiza litigios contra el Estado Mexicano.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando se dirigía a Nueva Rosita en Coahuila para participar en una ceremonia de conmemoración por la huelga de mineros de 1950.

Mientras esperaba su vuelo en la Terminal 2 del AICM, el abogado Carlos Velázquez de León lo agredió verbal y físicamente dentro de la sala de espera de American Express.

“Fui agredido por una persona. No es una agresión cualquiera. No es una agresión personal, es una agresión a lo que represento…La persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado Mexicano”

Gerardo Fernández Noroña