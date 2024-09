El periodista Pedro Ferriz Hijar afirmó en redes sociales que Gerardo Fernández Noroña lo retó a una pelea a golpes pero “le tuvo miedo”.

Esto luego de que el presidente de la Cámara de Senadores denunciara que fue agredido por el abogado Carlos Velázquez de León en la sala de American Express de la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El periodista Pedro Ferriz Hijar, hijo de Pedro Ferriz de Con, comunicador que ha mostrado estar en contra de la Cuarta Transformación, recordó que en alguna ocasión Gerardo Fernández Noroña lo retó a una pelea a golpes.

Según Ferriz Hijar, el ahora presidente de la Cámara de Senado, lo citó en el Ángel de la Independencia para una pelea a golpes pero “el muy puto no llegó”.

Asimismo, resaltó que se quedó con las ganas de “romperle su madre” durante la supuesta pelea a la que se habían citado.

“A mi una vez @fernandeznorona me retó a golpes. Nos citamos en el Angel de la independencia ¡El muy puto no llegó ! Me quedé con las ganas de romperle su madre Te acuerdas güey?”

Pedro Ferriz Hijar