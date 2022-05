El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña aseguró que obtendrá la candidatura a la presidencia para las elecciones 2024 de la 4T, pues tiene el apoyo de la gente que no está siendo tomada en cuenta.

En entrevista para Los Periodistas, el legislador aseguró que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no va a ganar sin que él sea parte de los candidatos.

Además, consideró que lo único que lo separa de Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard es la plataforma que tienen en sus respectivos cargos.

Aseguró que, de tener un sólo evento de la misma magnitud, estos prospectos a candidatos “no le verían ni el polvo”.

Fernández Noroña aseveró que Morena debe quitarse la arrogancia de pensar que puede solo , pues la 4T también requiere del PT y el Partido Verde.

Asimismo, dijo que su capital político va a continuar creciendo , por lo que está seguro de que va a ganar la candidatura, porque “están haciendo un cálculo equivocado”.

Por ello, considera que el partido en el poder no puede ganar sin él y aclaró que, de no alcanzar la candidatura para las elecciones 2024, apoyará al ganador, porque es un “hombre de unidad”.

“De entrada una primera reflexión: sin mí no ganan…Yo soy un hombre de unidad y si yo no alcanzo la candidatura voy a apoyar. Y no estoy pidiendo ningún premio de consolación pero deben quitar la arrogancia de que Morena puede solo. No, no puede solo, necesita del PT y del Verde, necesita la participación del pueblo”

Gerardo Fernández Noroña