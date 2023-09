Gerardo Fernández Noroña ha vuelto a sostener que Marcelo Ebrard podría irse con Movimiento Ciudadano en las Elecciones 2024.

El también candidato de Morena, dijo que la ruptura del excanciller podría suceder si no le favorece la encuesta de la Cuarta Transformación (4T).

Y es que en los últimos días, Marcelo Ebrard ha denunciado que la encuesta del partido guinda podría ser alterada por parte de su compañera, Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña respondió que Marcelo Ebrard ha intentado romper con la unidad del movimiento para llegar a la presidencia.

En ocasiones anteriores, Gerardo Fernández Noroña había advertido que Marcelo Ebrard podría ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano si las encuestas no lo favorecen.

El diputado con licencia señaló que este rompimiento no era evidente al principio, pero que “poco a poco” Marcelo Ebrard ha demostrado su ambición por romper con el movimiento.

“Existe riesgo de ruptura, sí. Yo no lo veía al principio, a pesar de mi mucha experiencia política. Ha chantajeado, chantajeó para que se incluyera a su casa encuestadora y todo lo que ha planteado se le ha concedido”

Gerardo Fernández Noroña recordó que este pronostico fue más evidente luego de que el excanciller pidiera una investigación a las autoridades de Morena para detener la ‘cargada en favor’ de Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña señaló que la ruptura con el excanciller se presentó luego de que su equipo pidiera que se detuviera el conteo del proceso electoral.

Enfatizó en que la ‘imposición’ de la casa encuestadora de Marcelo Ebrard incurrió en un grave error al intentar descarrilar el proceso interno.

Sin embargo, señaló que espera que sus compañeros de campaña se mantengan unidos hasta final del proceso interno de Morena.

“Si me preguntan, yo no quiero que rompa Marcelo. No quiero que rompa nadie… Quien rompa se lo chupa la bruja porque rompe por ambición”

Gerardo Fernández Noroña