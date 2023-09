Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que entregará el bastón de mando del movimiento que inició a la corcholata que resulte ganadora en la encuesta de Morena.

Desde la conferencia mañanera del 5 de septiembre, AMLO resaltó que va a brindar todo su respaldo al aspirante que resulte ganador.

Sin embargo, recordó que continuará su mandato normalmente por el año que aún le queda frente al país, pues las elecciones se desarrollan hasta mediados del 2024.

Morena comenzó con el conteo de votos que definirá al coordinador de la defensa de la cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

De las 6 corcholatas que buscan el puesto, sólo una se levantará como la elegida por simpatizantes para competir en el proceso electoral.

De acuerdo con el presidente AMLO, él apoyará al 100% a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, cuyos resultados se anunciarán el miércoles 6 de septiembre a las 17:00 horas.

Asimismo, AMLO refrendó su compromiso de entregar “el bastón de mando” para la conducción del Movimiento de Transformación en Morena.

No así la banda presidencial, pues AMLO destacó que no inclinó la balanza en ningún momento durante el proceso interno de Morena y sólo pasará la estafeta dentro del partido que fundó.

“Mañana van a dar a conocer el resultado de quien gana la encuesta en el flanco izquierdo y como ha quedado constancia, pues yo no he inclinado la balanza…yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial”

AMLO