El Frente Amplio por México ha dado a conocer que no repetirá el mismo proceso interno para elegir a sus candidatos estatales en las elecciones 2024.

Y es que en el proceso de candidaturas presidenciales, se usaron encuestas y debates, mismas que terminaron por posicionar a Xóchitl Gálvez como la representante del Frente.

No obstante, esta formula no será la utilizada a nivel estatal de acuerdo con Marko Cortés, presidente del PAN, quien señaló que podría no haber alianza del Frente.

Frente Amplio por México no repetirá la formula en la gobernatura estatal

Representantes del Frente Amplio por México han explicado que no se repetirá el mismo proceso para elegir a los candidatos estatales, así lo dijo Marko Cortés en entrevista para Azucena Uresti.

El panista recalcó que era altamente posible que la coalición PRI, PAN y PRD, no fuera junta en algunos estados para el periodo electoral del 2024.

En ese sentido, hizo énfasis en que cada estado propondrá el método que considere más adecuado para designar a su candidato presidencial acorde a la entidad federativa.

Marko Cortés insistió en que cada entidad es diferente, por lo que necesita “un traje a la medida” que se adapte a las condiciones políticas y de la comunidad.

Aunque no ahondó en más detalles, el presidente panista adelantó que en Yucatán ya se definió que Renan Barrera, presidente municipal de Merida, sería el encargado de los procesos estatales del PAN.

Frente Amplio por México definirá a su candidato por la jefatura de la Ciudad de México

“En la CDMX tenemos muchos personajes, tenemos con que ganar la jefatura” dijo Marko Cortés durante su entrevista con Azucena Uresti.

Ante la pregunta “¿Cuándo el Frente Amplio por México lanzará su convocatoria para los aspirantes de la candidatura a la jefatura del gobierno de CDMX?” El panista se limitó a responder que ya habían varias manos alzadas.

Declaró que, tal y como lo hicieron a nivel nacional, se escogerán a los perfiles más competitivos en esta nueva contienda.

¿Cómo le va a Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez se ha mantenido como la segunda candidata presidencial en encabezar las encuestas de preferencia.

Con base en la última encuesta de SDPnoticias y MetricsMx del 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial favorita por la ciudadanía, sólo seguida por Xóchitl Gálvez.

Los resultados fueron los siguientes:

Claudia Sheinbaum: 58.2 por ciento de las preferencias

por ciento de las preferencias Xóchitl Gálvez: 23.3 por ciento de las preferencias