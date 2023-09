La alcaldía Miguel Hidalgo, administrada por Mauricio Tabe, confirmó que la casa de Xóchitl Gálvez no tiene autorización de uso y ocupación, esto después de que Morena solicitó la demolición de la vivienda en CDMX.

“Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia”, se dijo sobre la “construcción ilegal”.

Tras las denuncias del partido dominante en México, Mauricio Tabe confirmó que la construcción no tiene autorización de uso y ocupación.

Xóchitl Gálvez respaldó a Marcelo Ebrard en el momento más tenso de Morena; Gerardo Fernández Noroña no se quedó callado

AMLO tunde evento de Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia: “No les veo futuro, no cualquiera”

¿Marcelo Ebrard al Frente Amplio por México? Alejandro Moreno no descarta esa posibilidad

Xóchitl Gálvez reacciona a entrega del bastón de mando de AMLO a Claudia Sheinbaum: “la presidencia no se hereda”

El gobierno de Mauricio Tabe confirmó que la casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con autorización de uso y ocupación. Sin embargo, y a pesar de las denuncias de Morena, esto no amerita una demolición de la vivienda.

La administración de Miguel Hidalgo respondió ante la polémica que generó la casa ubicada en Sierra Santa Rosa número 62 de la colonia Reforma Social:

“El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF”

Gobierno de Miguel Hidalgo