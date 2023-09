Xóchitl Gálvez reto a Morena a demoler su casa tras la acusaciones del partido dominante en México; “viviré en la de millones de mexicanos”, aseguró la candidata del Frente Amplio por México en un video que subió Twitter.

A través de un comunicado, Morena explicó que la casa de Xóchitl Gálvez, ubicada en Sierra Santa Rosa #62 de la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX, es una “construcción ilegal”.

“Se debe sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México”. Comunicado de Morena

Sin embargo, la denuncia de Morena fue más allá y pidió “demoler” la casa, además se pidió la existencia de un “conflicto de interés” en relación a una denuncia previa sobre la gestión de Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“También se debe investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xóchitl Gálvez -siendo delegada en Miguel Hidalgo- entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción; esto le generó beneficios, ya que su casa -la Casa del Moche- la adquirió a precio preferencial”. Comunicado de Morena

En ese sentido, Xóchitl Gálvez respondió en redes sociales con un video en el que retó a Morena a demoler su casa.

Xóchitl Gálvez pregunta si no puede vivir en una casa de 9 millones de pesos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

VIDEO: Xóchitl Gálvez responde a Morena: “¿Qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón?”

Xóchitl Gálvez respondió ante la denuncia de Morena a través de su cuenta Twitter, en la cual publicó un video para retar al partido dominante a demoler su casa, pues aseguró que todo está en orden y no le preocupa la denuncia.

“Que no soy indígena, que no soy ingeniera, que gané 1 mil millones con el gobierno, que mis empresas no son chingonas, que no vendó gelatinas ni tamales, que no tengo pueblo, que me controlan un grupo de hombres”, dijo.

“Y ahora hasta quieren demoler mi casa. Todo está en orden y es legal; los reto: Demuélanla, no me preocupa. Así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional, ahora la gente me recibirá en su casas con las puertas abiertas”. Xóchitl Gálvez

“Si me quitan mi cocina, no me faltará quien me de un taco en cada esquina”, aseguró la candidata a la presidencia del Frente Amplio por México y le lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

“¿Qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón? No manche, ¿que prohiban el nombre de Xóchitl en el registro civil? Xóchitl Gálvez

“Ora sí que como dice el Grupo Firme: Ya supéreme y deje de hablar mal de mí, tiene que saber perder, igualito que sabe mentir. Están aterrados”, aseguró la aspirante a ser la primera presidenta en la historia de México en las elecciones 2024.

Demuelan mi casa, viviré en la de millones de mexicanos que me reciban con #PuertaxAbiertax.#DemuelanMesta pic.twitter.com/vKJkpn2lo3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

VIDEO: Gobierno de Mauricio Tabe confirma que casa de Xóchitl Gálvez no tiene autorización de uso y ocupación, pero no amerita demolición

El gobierno de Mauricio Tabe confirmó que la casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con autorización de uso y ocupación. Sin embargo, y a pesar de las denuncias de Morena, esto no amerita una demolición de la vivienda.

“El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF”. Gobierno de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe compartió un video en redes sociales con el que aseguró que la construcción de la casa se llevó a cabo durante un gobierno de Morena en Miguel Hidalgo, encabezado entonces por Víctor Hugo Romo.

“Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración, y la operación de compra-venta también fue realizada en la administración que él gobernó, es puro cuento”. Mauricio Tabe

El alcalde calificó a Víctor Hugo Romo como un “farsante” y aseguró que la denuncia se debe al “desastre” en Morena ante la solicitud de Marcelo Ebrard de “reponer” la encuesta del partido que ganó Claudia Sheinbaum.

“El presidente está apanicado con Xóchitl Gálvez por eso no deja de atacarla; duerme y sueña pensando en ella, en como descarrilarla, y por eso manda a todos sus chalanes”. Mauricio Tabe