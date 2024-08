Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI, renunció a su partido tras 60 años de militancia por culpa de Alejandro Moreno o Alito Moreno, el actual presidente nacional del PRI.

El 11 de agosto, Alejandro Moreno Cárdenas resultó ganador en la elección interna del PRI que lo situó como dirigente de dicho partido hasta el año 2028; esto luego de que el Revolucionario Institucional aprobó una reforma para poder ampliar su dirigencia hasta 2032.

En ese contexto, Francisco Labastida adelantó su salida del PRI pues además aseguró que Alejandro Moreno debería estar en la cárcel por los actos de corrupción por los que ha sido señalado, como la adquisición de una mansión en Campeche con un valor de 300 millones de pesos.

Francisco Labastida anunció su renuncia al PRI tras 60 años de militancia en el partido tras la reelección de Alito Moreno como presidente nacional del partido, hecho por el que el ex candidato presidencial se manifestó en contra del rumbo del partido, en entrevista con Azucena Uresti.

En ese sentido, Labastida rechazó luchar por mantenerse en el PRI tal como optaron la ex presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, y el virtual senador electo, Manlio Fabio Beltrones; “definitivamente no, creo que es muy difícil por varias razones”.

“La primera porque está utilizando todos los recursos financieros de que dispone el partido, que no es poco, deben estar cerca de 10 mil millones de pesos al año de subsidio. Segundo, porque no tiene escrúpulos para hacer cosas. Tercero, porque tienen el apoyo del INE, del Tribunal Electoral y del gobierno federal”

Francisco Labastida dijo que presentará su renuncia al PRI después de que el INE finalice en proceso jurídico de las elecciones 2024; el ex candidato presidencial explicó que existe más de una razón para no mantenerse en el Revolucionario Institucional tras 60 años de militancia.

“Estoy esperando a que termine el proceso jurídico (del INE) y en ese momento renunciaré. Son varias las razones para hacerlo; el partido no es lo que debería ser, el partido ha caído, se ha deteriorado, ha dejado de cumplir con sus principios, con sus ideales. Yo diría que hoy es francamente un enemigo de la democracia y no está atendiendo las necesidades sociales”

Además aseguró que Alito Moreno debería estar en la cárcel por los actos de corrupción por los que ha sido acusado:

Cuestionado por Azucena Uresti sobre este punto, Labastida recordó que Alejandro Moreno cuenta con una mansión en Campeche con un valor de 300 millones de pesos, en la cual tiene caballerizas, boliche, salón de fiestas y coches de lujo de más de 1 millón de dólares.

Azucena Uresti: El podría decir que con su esfuerzo y su trabajo...

“Obviamente no puede pagar con su esfuerzo y su trabajo eso. Yo desde que lo conocí, cuando era secretario de Agricultura, me dio la impresión de que no era una gente honesta y sigo comprobando que mi juicio primero fue correcto y acertado”

Ayer martes 12 de agosto, Manlio Fabio Beltrones le respondió a Alejandro Moreno tras su expulsión de la bancada del PRI, la cual se dio “por mayoría de votos, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República han decidido no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera en el grupo parlamentario”.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Beltrones explicó que existe una oposición interna en el PRI, la cual rechaza que se hayan cambiado los estatutos para llevar a cabo una “elección a modo” que permitiría tres mandatos consecutivos de Alejandro Moreno en el PRI.

Una vez expuesto lo anterior, el senador electo dijo aferrarse al PRI:

“Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República electo, tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente nadie está obligado a quedarse donde no quieren que uno esté. Y lamento o lamentaría mucho que mis compañeras y compañeros del PRI no le guste el que existan críticas alrededor de lo que creo que esta haciendo muy mal”

Manlio Fabio Beltrones