Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se lanzó nuevamente contra los priistas que se oponen a su reelección, lo cual quedó como parte del video de un evento convocado por el proceso interno de elección de dirigente

El líder priista dijo que quienes lo critican se han beneficiado del partido y no han hecho nada por el mismo.

Alejandro Moreno señaló que lo que tengan que decir deben hacer mediante foros porque el partido ahora le va a dar la voz a ciudadanos.

En ese sentido criticó que sean otros personajes los que quieran decirle qué hacer ahora que aspira a la reelección.

“Todos sabemos quiénes de verdad han estado en territorio, por eso hay que defender la democracia, hay que defender las instituciones y hoy me quiero comprometer con ustedes, a nombre de un servidor, de Carolina Viggiano, de pedirles confianza… su apoyo y su voto el próximo 12 de agosto, confíen en nosotros, no les vamos a fallar… pero en el PRI no vamos a permitir que esos cínicos que siempre se han beneficiado del partido, hoy que no hicieron nada por el partido, quieran venir a decirnos a los priistas qué hacer”

Alejandro Moreno. Aspirante a reelección en el PRI