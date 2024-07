Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, hizo publico un comunicado con el que desmintió que su lujosa mansión de Campeche tenga un valor de 300 millones de pesos; esto en respuesta a una publicación del diario Reforma.

En marzo de 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió una mansión en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo perteneciente al presidente del PRI, la cual señaló como parte de un un “lavado de dinero muy sofisticado”. En ese sentido, también denunció la compra de autos de lujo y la existencia de oficinas de lujo durante la gestión de Alito como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.

Posteriormente, el viernes 17 de julio de 2024, Reforma publicó un video con el que exhibió parte de los lujos con los que cuenta la mansión de Alejandro Moreno en Lomas del Castillo, la cual tendría un valor de 300 millones de pesos según esta información.

La lujosa mansión de Alejandro Moreno fue exhibida en un video que mostró parte de los lujos con los que cuenta el interior de esta propiedad, la cual tiene una extensión de 7 mil metros cuadrados y es una de las más amplias la zona exclusiva de Lomas del Castillo, Campeche.

Cabe recordar que Sin embargo también reveló parte del interior de esta construcción en julio de 2022, la cual cuenta con muros amplios con grandes ventanales y lujosos baños con piezas completas de mármol, una enorme bañera y piezas grandes de madera.

Alejandro Moreno logra unir a ex presidentes del PRI… en su contra; van al Tribunal Electoral

Lo que se mostró en el video es lo siguiente:

Alejandro Moreno le respondió a Reforma tras exhibir parte de su mansión un video; la defensa legal del presidente del PRI, encabezada por el abogado Félix Enrique Selem Villanueva, rechazó que esta propiedad le pertenezca a Moreno Cárdenas.

En primera instancia, Alejandro Moreno no solo rechazó contar con la mansión sino también con vehículos y obras de arte. Además negó que el valor de esta construcción sea de 300 millones de pesos:

“Las propiedades (muebles e inmuebles) a las que han hecho referencia NO valen lo que Uds. han señalado - como es el caso de la casa en Campeche-; o, de plano NO existen y NO han existido en el patrimonio del Sr. Alejandro Moreno, tales como algunos inmuebles mostrados, vehículos señalados y “obras de arte” de Diego Rivera y Van Gogh, citadas en su publicaciones”

Abogado de Alejandro Moreno