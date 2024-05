Revive el video de Paco Stanley donde el Mayo Zambada habría estado en vivo durante su programa.

Ante el revuelo que ha causado el estreno de ¿Quién lo mató?, la serie de Amazon Prime, se ha vuelto a viralizar uno de los videos más polémicos de Paco Stanley.

Pues en este video se dice que apareció el famoso narcotraficante de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada, de 76 años de edad.

A través de redes sociales, se ha viralizado el video de Paco Stanley donde el Mayo Zambada habría estado en vivo durante su programa.

Esto en torno a la reciente serie estrenada, que reviven el tema de los supuestos vínculos a los cuales según Paco Stanley habría tenido con el narcotráfico.

Debido a que durante una emisión del programa ¡Pácatelas! de Paco Stanley, el narcotraficante Mayo Zambada habría hecho acto de presencia.

Además de que el propio conductor Paco Stanley nombró al Mayo Zambada, y pese hacerlo todo de broma, todo mundo puso atención a lo que pasaba.

Y es que, mientras se encontraba en vivo en su programa, Paco Stanley leyó un mensaje enviado por el público en el que decía:

“Reciba un pequeño presente de un amigo Mayo Zambada desde Culiacan, estamos aquí presentes, su familia e hijos… ya me quemé, es que no leí al final, por favor no lo lea en público”.

Paco Stanley