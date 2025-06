Durante los foros en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 horas, los empresarios argumentaron que la implementación inmediata de esta medida tendría un costo de 25 mil pesos por trabajador.

Este viernes 27 de junio se llevó a cabo el foro sobre la jornada laboral de 40 horas en Guadalajara, Jalisco, donde participó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.

El foro realizado este viernes es el tercero de seis que se realiza para escuchar las propuestas de trabajadores, empresarios, organizaciones civiles, académicos y demás sobre la jornada laboral de 40 horas.

Foros jornada laboral de 40 horas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Foros jornada laboral 40 horas: Coparmex dice que medida tendría un costo de 25 mil pesos por trabajador

Raúl Flores López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, participó en el foro de la jornada laboral de 40 horas de hoy e hizo importantes señalamientos.

El presidente de la Coparmex argumentó que la implementación sin gradualidad de una jornada laboral de 40 horas aumentaría en un 26% el costo anual de nómina, es decir, 25 mil pesos por trabajador.

De acuerdo con la información brindada, estos 25 mil pesos extra sería considerando el pago de las siguientes prestaciones al trabajador:

Pagos de horas extras

Días de descanso al triple

Primas

Impuestos

Raúl Flores López, presidente de la Coparmex (Captura de pantalla)

Foros jornada laboral 40 horas: Empresarios de Coparmex estarían de acuerdo con la reducción, pero gradualmente

Raúl Flores López, presidente de la Coparmex argumentó que el 53% de las empresas en Jalisco ven la implementación inmediata de la jornada laboral de 40 horas como un impacto negativo.

Incluso, el empresario aseguró que quienes no están dentro de este porcentaje aún no dimensionan los problemas que traerá que no se respeta la gradualidad; destacó las siguientes situaciones que provocaría: