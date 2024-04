¿El Fondo de Pensiones del Bienestar va a afectar mi Afore? Te decimos todo lo que tienes que saber sobre la nueva ley para que sepas lo que va a pasar con los ahorros para tu retiro.

Durante la madrugada de este viernes 26 de abril de 2024 fue aprobado en lo general y en lo particular , en la Cámara de Senadores, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sin embargo, esta nueva ley genera muchas dudas, especialmente entre las personas que están por pensionarse, pues no saben si el Fondo de pensiones del Bienestar va a afectar su Afore. Te decimos.

¿Fondo de Pensiones del Bienestar va a afectar mi Afore?

Finalmente, después de varios días de discusión en el Congreso de la Unión, el Fondo de Pensiones del Bienestar fue aprobado en lo general y en lo particular en la Cámara de Senadores con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Es así que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se creará para otorgar una pensión digna a los trabajadores que estén por retirarse pero, ¿esto va a afectar mi Afore (Administradora de Fondos para el Retiro)?

En las discusiones sobre esta nueva ley, mucho se ha dicho pues, mientras unos aseguran que los Afores de los trabajadores no se van a tocar, la oposición sostiene que es un robo a quienes han ahorrado toda su vida.

Esto ha generado mucha confusión, por lo que tienes que saber que el Fondo de Pensiones del Bienestar no va a afectar tu Afore… a menos que tu cuenta esté inactiva.

✅ Con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, se aprueba en lo particular y los artículos reservados del dictamen que reforma diversas leyes, a fin de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. — Senado de México (@senadomexicano) April 26, 2024

Fondo de Pensiones del Bienestar solo afectará el Afore de cuentas inactivas

El dictamen aprobado de la nueva ley que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar establece que solo afectará el afore de cuentas inactivas o no reclamadas de los trabajadores de 70 o 75 años de edad (en el caso del ISSSTE).

Para esto, se le notificará al dueño un año antes de que los recursos de su cuenta Afore sean destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar y pueda pedir la devolución de su dinero con intereses generados.

De esta manera, la nueva ley aprobada usará cerca de 40 mil millones de pesos de pensiones no reclamadas, además de recursos provenientes de:

Del Tren Maya y el Corredor Interoceánico

De la Financiera nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

Del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Rolando Silva, integrante del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, explicó que las cuentas inactivas apenas y representan el 1% de los recursos en las Afores , los cuales suman alrededor de seis billones de pesos.