En relación al Fondo de Pensiones del Bienestar, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que interpondrá un amparo “a los 5 minutos” de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publique la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ayer 22 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el cual se busca garantizar el 100 por ciento del último salario como pensión a los trabajadores.

La iniciativa de Morena, que recibió 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones, establece que los fondos de cuentas inactivas de Afores, de personas mayores de 70 años, podrán ser transferibles al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En torno al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que su partido interpondrá un amparo “a los 5 minutos” de que el presidente AMLO publique la iniciativa en el DOF.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el representante del PAN aseguró que “le quitaron a la gente su dinero sin su consentimiento”, pese a las reiteradas explicaciones del presidente respecto a lo que señaló como una “mentira colectiva” en los medios de comunicación.

Sin embargo, Jorge Romero resto importancia a la aprobación en la Cámara de Diputados, pues:

En ese sentido, agregó:

El diputado del PAN explicó que con esta medida la iniciativa quedaría congelada y además invitó a la ciudadanía a ampararse de manera individual en torno a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Fondo de Pensiones del Bienestar fue un tema del que habló AMLO el 17 de abril, pues el periodista Joaquín López-Dóriga hizo las mismas afirmaciones que el PAN en torno a la iniciativa de Morena.

En ese sentido, el presidente señaló una “mentira colectiva” en los medios de comunicación por este caso:

Además explicó que eran los dueños de las Afores los que se quedaban con este dinero, quienes además tienen “muy buena relación con los medios”:

“Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero, entonces por ley ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social, pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico, los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios, entonces se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores”

El Fondo de Pensiones para el Bienestar también fue un tema que abordó Joaquín López-Dóriga en un video que compartió en redes sociales, en el cual aseguró que el Gobierno Federal llevaría cabo la expropiación de estos fondos.

En el video, esto fue lo que declaró López-Dóriga:

En ese sentido, AMLO le respondió durante su conferencia mañanera del 17 de abril:

“Joaquín, Ciro, Loret, etc, etc, etc, nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos pero no somos corruptos”

AMLO