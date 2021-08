Fernando Belaunzarán: “ningún opositor tendrá garantías de juicio justo con AMLO”

México.- Fernando Belaunzarán aseguró que mientras Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea presidente, ningún opositor a su gobierno tendrá garantías de un juicio justo.

Lo anterior, está relacionado con los señalamientos contra AMLO por parte de Ricardo Anaya, quien acusó al presidente de dar la orden de iniciar un proceso judicial en su contra .

A través de su cuenta de Twitter, Fernando Belaunzarán publicó una serie de mensajes relacionados con lo que dijo Ricardo Anaya, a quien le recomendó no creer en AMLO porque “no tiene palabra”.

Fernando Belaunzarán señaló que visitó a Rosario Robles en prisión, quien le habría dicho que regresó al país porque AMLO le mandó decir que no tenía nada de qué preocuparse y se respetarían sus derechos pero “la engañó”.

Este 21 de agosto, Ricardo Anaya acusó al presidente AMLO de querer “fregarlo a la mala” y meterlo a la cárcel porque aseguró que dio la orden para iniciar un proceso judicial en su contra.

Lo anterior, según Anaya, por una declaración donde el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya , afirma que le dio dinero pero dijo que es un plan de AMLO porque le estorba para “sus planes de sucesión en 2024”.

Por su parte, AMLO respondió a los señalamientos y dijo que no tiene nada que ver con el proceso judicial en su contra iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”.

AMLO