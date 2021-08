Noroña se pelea con Dante Delgado: “desde que se murió mi abuelita nadie me regaña”

México. - Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), y Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, se pelearon en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Este 19 de junio, la Comisión Permanente analiza aprobar un tercer periodo extraordinario para discutir la Ley de Revocación de Mandato, donde Dante Delgado y Gerardo Fernández Noroña comenzaron una discusión. El diputado del PT aclaró que desde que murió su abuelita, “nadie lo regaña”.

Dante Delgado crítica a Gerardo Fernández Noroña durante discusión de Revocación de Mandato

Dante Delgado depositó su confianza en quien no debió. (Internet)

En su intervención, Dante Delgado destacó que Movimiento Ciudadano está a favor de la revocación de mandato, pero no en la forma en que la se está legislado.

Danto Delgado aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha confundido la revocación de mandato con la ratificación de mandato.

Sin embargo, Dante Delgado se extendió en el tiempo asignado para su intervención, por lo cual, Gerardo Fernández Noroña realizó una expresión de molestia.

En respuesta, Dante Delgado le dijo a Fernández Noroña que a él lo ha escuchado hablar por hasta 16 minutos y si quieren lo confrontan en el Canal del Congreso.

“Mi querido Gerardo Fernández Noroña te he escuchado hablar 16 minutos porque yo sí le pongo atención a las intervenciones de la Cámara de Diputados y si quieres lo confrontamos con el Canal del Congreso” Dante Delgado, coordinador de MC en el Senado

“No me espantas nada” responde Noroña a Dante Delgado

Enseguida, Noroña subió a la tribuna para responder a Dante Delgado, y aclaró que podía hacer su intervención en sólo 5 minutos y no en 16 minutos.

“Yo podría hacer mi intervención en 5 minutos, se equivoca mi amigo senador Dante Delgado cuando dice que he hablado 16”, dijo Noroña.

“He hablado el tiempo que me corresponde y si me hacen preguntas podría usar todo el día y solo he usado 16 minutos podría hablar por horas y no tengo problema con aceptarte el reto compañero senador” , aludió el diputado del PT.

Para finalizar su replica a Dante Delgado, Fernández Noroña le dijo que a él nadie lo regaña y los “manazos en la mesa” le hacen los mandados.

“A mí desde que se murió mi abuelita nadie me regaña y los manazos en la mesa me hacen los mandatos no me espanta nada y no me espantas nada” Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT

Después, Fernández Noroña aseguró que le tiene un profundo respecto y cariño a Dante Delgado y lamentó que esté en contra del presidente AMLO.

Fernández Noroña defiende la ley de revocación de mandato

Fernández Noroña acusó de incongruencia a la oposición por decir que apoyan la revocación de mandato, pero están en contra de un tercer periodo extraordinario.

El diputado destacó que la oposición no ha mencionado que el tercer periodo extraordinario también es para discutir la ley de Juicio político y la ley de la armada.

“Se oponen a todo, no son oposición, no llegan ni a cascaciruelas esta oposición”, criticó Fernández Noroña.