México.- Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, acusó a AMLO de querer usar la revocación de mandato para significarse como un presidente ratificado.

En conferencia de prensa, Dante Delgado pidió a AMLO dejar de confundir y mentir con una “simulación” de revocación de mandato para favorecer su aspiración egocéntrica .

“Presidente López Obrador, Movimiento Ciudadano le indica desde el Senado de la República que no se confunda y lo más importante: que no intente confundir con mentiras, con engaños, con simulación la aspiración egocéntrica que le caracteriza para significarse como un presidente de la república ratificado cuando ese no es el espíritu de la reforma constitucional”.

Dante Delgado. Coordinador de MC en el Senado