Critican a Fernández Noroña por gritar a un adulto mayor

Gerardo Fernández Noroña fue el centro de las críticas el 20 de julio luego de que se hiciera tendencia un video en el que le grita a un adulto mayor .

En el video se ve a Fernández Noroña discutiendo con un adulto mayor afuera de una tienda atendida por el hombre, quien quería plantearle el problema de inseguridad que vivía en la colonia.

El diputado se molesta con el adulto mayor cuando intenta regresarle una hoja que le dio el grupo de Fernández Noroña, no que lo irrita y le grita “no me faltes al respeto”.

El video fue difundido por el periodista Luis Cárdenas, donde aseguró que es peligroso tener representantes intolerantes, señalando a Fernández Noroña.

En Twitter, Fernández Noroña se volvió tendencia por las críticas de los usuarios a la actitud exhibida en el video donde pelea con un adulto mayor .

Los usuarios criticaron que le gritara al adulto mayor y lo interrumpiera sin dejarlo exponer el tema de inseguridad que te preocupaba.

Además, reprocharon el uso de la fuerza de su equipo de seguridad y hasta pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que eduque a Fernández Noroña con abrazos.

Algunos otros aseguraron que Fernández Noroña no cumplirá sus aspiraciones presidenciales y lo calificaron como “un distractor”.

Además, usuarios afirmaron que el diputado es un “patanazo” y un “miserable porro” que agrede a los ciudadanos de a pie y a las personas de la tercera edad.

Hasta las 8:30 de la mañana “Noroña” se encuentra en el top 6 de las tendencias de la red social.

Por su parte, Fernández Noroña se defendió desde redes sociales asegurando que el video que se volvió tendencia fue editado.

El diputado le reclamó al periodista Luis Cárdenas usar “videos editados” y calificó como una vergüenza que no incluyera la fecha del video y el contexto.

Asimismo, Fernández Noroña recordó que el video es de una campaña del 22 de junio del 2019 y aseguró que fue compartido como parte de una “campaña de lodo” en su contra.

Fernández Noroña además aseguró que no postraron el momento en el que golpearon la mujer que lo acompañaba para hacer la transmisión en redes sociales.

El video que se hizo tendencia es parte de una transmisión en vivo que hizo el diputado el 22 de junio del 2019 durante un recorrido en la colonia El Rosario en Iztapalapa.

En el video que se encuentra en su página de Facebook se ve a Fernández Noroña llegar a una tienda atendida por el adulto mayor en el minuto 27:55

En un principio el diputado invitó al adulto mayor a un evento de AMLO en el Zócalo, sin embargo, el señor intentó quejarse de la inseguridad que padeció durante años en su colonia.

“No puede ser que digas ‘tenemos años y no hacen nada’ porque llevamos 6 meses…yo sí aclaro porque no me puede reclamar de un gobierno que no es el nuestro”

El problema escaló luego del minuto 34:27 cuando el adulto mayor le pide que entienda que su problema de inseguridad lleva años, lo que provocó que Fernández Noroña comenzara a exaltarse.

A partir de ahí comenzaron a acercarse personas que vieron el conflicto con sus vecinos ; luego la mujer que compartía la transmisión le dijo al adulto mayor que había evidencia de que él no supo escuchar.

Los vecinos lo tomaron como una amenaza por lo que el adulto mayor le quiso devolver la propaganda que le dieron para expresar su enojo; lo que terminó por molestar a Fernández Noroña.

“Yo no te lo di. No me estés faltando al respeto y deja de provocarme. Te he tratado con respeto desde un principio. No me estés faltando al respeto”

Gerardo Fernández Noroña