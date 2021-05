México.- Tras las acusaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Diego Fernández de Cevallos, insistió en que se presenten pruebas en su contra.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, “El Jefe Diego” dijo que pedirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) citar a AMLO a declarar, ante las acusaciones que lanza en su mañanera

El presidente AMLO ha acusado a Diego Fernández de Cevallos en diversas ocasiones durante su mañanera; sin embargo, el panista se concentró en dos alusiones muy ofensivas

Pese a estas acusaciones, Diego Fernández de Cevallos le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentar pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De lo contrario se fijará una fecha para poder presentarse en Palacio Nacional con el objetivo de desmentir las acusaciones realizadas en su contra.

El “Jefe Diego” aseguró que AMLO se limito a contestar con un “ ¡Ay, nanita!” ante su exigencia de réplica.

En ese sentido, dijo que prepara para presentar su denuncia formal ante la FGR, como ya lo había dado a conocer en días anteriores.

Fernández de Cevallos aseguró que a los ciudadanos les interesa saber quién es el delincuente si él o el presidente López Obrador.

“Comprendo que no quiera enfrentarme cara a cara en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al ‘presidente de todos los mexicanos’, imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y toro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra”.

Diego Fernández de Cevallos