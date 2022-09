Lo que más ha prendido en las redes sociales es el decreto de AMLO para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, conocido como militarización del país, que la prisión preventiva oficiosa, dijo Federico Arreola.

El debate de la militarización lleva mucho tiempo, casi desde que hay redes sociales en México, por lo que se habla más de ello que de la prisión preventiva oficiosa, precisó Federico Arreola, especialista en Twitter.

El 3 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para reformar leyes secundarias para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena.

De acuerdo con Federico Arreola, la militarización del país prende más que la prisión preventiva oficiosa en las redes sociales.

El especialista en Twitter comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que el debate por la integración de la Guardia Nacional a la Sedena es de lo que más hablan los usuarios de redes sociales.

“El debate de la militarización del país lleva muchísimo tiempo, casi desde que hay redes sociales en México” Federico Arreola

Federico Arreola recordó que el primer meme en Twitter fue hecho para La Jornada, por el monero Hernández, quien dibujó a Felipe Calderón vestido de militar con ropa grande.

“Esa caricatura se compartía siempre que se hablaba de la militarización del país y de como se llenó de sangre a México por una guerra para combatir el fraude de 2006″ Federico Arreola

Señalan a personajes que antes condenaban al Ejército en las calles y ahora justifican la militarización: Federico Arreola

Federico Arreola subrayó que el debate en las redes sociales es acerca de la militarización del país, y dejan de lado el asunto de la prisión preventiva oficiosa.

El analista de Twitter hizo hincapié en que en época de Enrique Peña Nieto, personajes d la izquierda como Layda Sansores ponía tuits diciendo que el presidente era un cobarde por no regresar al Ejército a los cuarteles.

“Y famosos influencers de la izquierda como Antonio Attolini hablaban en 2007 del Ejército en coordinación con las mafias, y ahora hace hashtag que se llaman literalmente el pueblo uniformado” Federico Arreola

Federico Arreola sostuvo que el debate ha estado en señalar a personas como Gerardo Fernández Noroña que llamaba cobardes a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y ahora “en el fast track le deseó larga vida el Ejército”.

“Se llaman en redes las maromas que hacen todos estos de personajes para condenar en aquel momento, y ahora para justificar el tema de la militarización del país" Federico Arreola

Federico Arreola señaló a Epigmenio Ibarra que ha sido de los más fuertes en acusar “que fue el Ejercito” en el asunto de Ayotzinapa.

Y ahora, dice, el cineasta “habla de una fórmula equilibrada en la que el Ejército y los mandos civiles cuentan con facultades rectoras en materia de política criminal. ¡Imagínate como se justifica ahora todo esto!”

En las redes sociales se habla más de la militarización, a raíz de la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, que de la prisión preventiva oficiosa.

El especialista en Twitter destacó el posicionamiento de AMLO, quien apuntó que acaba de anunciar que cambió de opinión cuando vio la problemática del país.

“Cómo lo criticaba antes y como ahora lo justifica y le parece necesario” Federico Arreola

Para Federico Arreola, no se puede entender las decisiones del poder “sin estar sentados ahí ya le pasó al mismísimo López Obrador con un tema que se convirtió en banderas de su campaña presidencial desde épocas de Felipe Calderón”.

“Con el tema de la militarización del país en eso estamos: En chistes, burlas... en decirle a la izquierda ‘miren como pensaban antes, como piensan ahora’... Y ellos justificándose de mil y unas maneras, como se dice: maromas” Federico Arreola

Federico Arreola hizo notar que el tema de la prisión preventiva oficiosa en redes no ha prendido mucho. El tema “está en la comentocracia que está en redes, pero ente la gente no ha pegado como la militarización del país”.

“No ha marcado tendencia (en tema de la prisión preventiva)” Federico Arreola

Federico Arreola dijo que el tema de la prisión preventiva se dio en el el sexenio pasado, cuando salió el documental Presunto Culpable.

No obstante, se trató de “injusticias del sistema penitenciario que tiene que ver con la facilidad para meter a alguien a la cárcel. Pero esta vez al no haber una serie básicamente las redes no andan en eso”.

Federico Arreola recordó un tuit de AMLO de 2013 que señala: “Es perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar al problema de inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear”.

“Ese era el diagnóstico de López Obrador en el 2013″, acotó Federico Arreola, especialista en Twitter.

