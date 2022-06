Para Federico Arreola García, la oposición en redes se retrata de cuerpo entero al divulgar foto del hijo menor de edad de AMLO.

El director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola García, destacó que bajo el anonimato la oposición en redes se retrata de cuerpo entero al atacar al hijo menor de edad de AMLO.

En las redes sociales atacaron con mensajes de odio a Jesús Ernesto, de 14 años de edad, con una foto en un acto deportivo, en el que comparte la afición al beisbol con su padre.

Federico Arreola García hizo notar que con los ataques al hijo menor de edad de AMLO la oposición en redes se retrata de cuerpo entero.

El especialista en la red social Twitter, comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que la foto de Jesús Ernesto fue el tema más mencionado del fin de semana.

Asimismo, Federico Arreola García destacó que la imagen del hijo menor de edad de AMLO no salió del video que subió Presidencia del partido de beisbol del equipo del mandatario.

Abundó que la imagen habría sido tomada por algún invitado y fue en Reddit (red social con más anonimato que todas) donde se divulgó por primera vez el viernes y se replicó en Facebook y Twitter el sábado.

La oposición en las redes sociales se retrata de cuerpo entero al divulgar la foto del hijo menor de edad de AMLO, indicó Federico Arreola García.

El director adjunto de SDPnoticias, sostuvo que tras hacerse memes de la imagen del hijo de Andrés Manuel López Obrador, figuras políticas condenaron el hecho y el primero fue el ministro Arturo Saldívar.

Federico Arreola García subrayó que a esa condena se sumaron, entre otros:

En tanto, por parte de la oposición, las burlas por la foto del hijo menor de edad de AMLO fueron condenadas por Felipe Calderón, quien compartió un mensaje sobre que no deben burlarse del estado físico de nadie.

El especialista en redes sociales, Federico Arreola García, advirtió que la oposición se retrata de cuerpo entero al divulgar foto del hijo menor de edad de AMLO.

En este sentido, lamentó la posición de Vicente Fox, quien se sumó al ataque pese a que él mismo vivió ese tipo de escarnio en las redes sociales.

Federico Arreola García apuntó que en las redes sociales fue como un linchamiento completamente injusto, sin sentido, y que retrata de cuerpo entero a la oposición.

“Se retrata a la oposición en redes, no a la oposición en general sino a la oposición en redes, de cuerpo completo”

Federico Arreola García hizo hincapié en que muchos mensajes del ataque al hijo menor de edad de AMLO fueron anónimos, hechos por gente anónima, por lo que se desconoce el origen de los memes, así como de la foto.

“Alguien está detrás de los ataques, y de momento no está claro de quién subió la foto”

Federico Arreola García destacó que no es la primer vez que se habla del Trending Topic en Twitter #ConLosNinosNo, sino que es ya la tercera o cuarta vez, y siempre con el mismo niño.

Ante ello, el analista de Twitter consideró que ya se trata de un linchamiento con saña que se le está haciendo a la misma persona... al mismo menor.

“La crítica, la burla, a todos se nos puede ir: Esas cosas que creemos que es humor y luego decir ‘híjole me equivoqué' a todos se nos puede ir... Pero si ya es la cuarta vez, la quinta vez, que sale el mismo tema con los niños no (que sigue siendo Trending) ya no se le está yendo a nadie”

Federico Arreola García