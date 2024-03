El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tunde a Jorge Castañeda por sugerir guerra sucia contra la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Tamaulipas, en la conferencia mañanera de hoy 7 de marzo, AMLO señaló que Jorge Castañeda “es muy cínico” por pedir que se realice una guerra “sucia de verdad” contra Claudia Sheinbaum.

La mención de AMLO se dio luego de que el analista político señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se niega a lanzarse con “todo” contra la candidata presidencial de Morena en las elecciones 2024.

Igualmente, AMLO respondió a Ciro Gómez Leyva por afirmar que Jorge Castañeda no es un mercenario a favor de la alianza opositora, integrada por PRI, PAN y PRD.

AMLO afirmó que Jorge Castañeda es aliado del bloque conservador, luego de que el periodista Ciro Gómez Leyva dijo que el analista “ha estado siempre en contra”.

El presidente de México afirmó que Castañeda ha apoyado al bloque conservador desde la presidencia de Vicente Fox, ya que operó como canciller durante su periodo presidencial, después fue asesor de Ricardo Anaya y ahora asesora a Claudio X. González, “el jefe de todo el bloque conservador”.

Asimismo, AMLO respondió a la declaración en donde Jorge Castañeda señala que el PRI es quien no está a favor de la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, afirmando que “o es ingenuo o es muy cínico”, para creer eso.

Las palabras del presidente de México se dieron después de que Jorge Castañeda dijo que a la oposición le falta hacer “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum.

“Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia (Sheinbaum), no es que yo recomiende que lo hagan... pero me parece lógico... con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo, me dicen a mi que el PRI no quiere... si no lo hace de aquí a una par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron”

Jorge Castañeda