Epigmenio Ibarra inició su participación en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde aseguró que los resultados en seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se tienen que ver en este sexenio.

El subsecretario de Derechos Humanos aclaró que la estrategia del mandatario de atacar las causas y no las consecuencias de la violencia funciona, pero los resultados van a tardar.

Asimismo, aseveró que la guerra contra el narco de Felipe Calderón desató un infierno en el país que AMLO busca apagar.

Epigmenio Ibarra aseguró que AMLO combate las consecuencias de la guerra contra el narco que inició Calderón y no terminó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Dijo que cuando se emprende una guerra, se tiene que calcular del enemigo 3 cosas:

Además acusó que Calderón dejó al país en manos de las bandas delincuenciales que hoy son una fuerza combativa “sanguinaria y feroz”.

Por ello, la estrategia de AMLO es combatir las causas de la violencia en lugar de enfocarse en las consecuencias.

“Estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia, la violencia contra el narco no sirve, no lo paras con fusiles. tienes que atacar las causas, no las consecuencias”

Epigmenio Ibarra