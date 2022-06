El senador Ricardo Monreal aseguró que quiere ser el “presidente de la reconciliación” a pesar de que sabe que no es el favorito de Morena para ser el candidato en las elecciones 2024.

Muestra de esto es que, según él, no fue invitado al desayuno que se realizó de las 9 a las 11 de la mañana, celebrado antes del mitin en Toluca, Estado de México, el domingo 12 de junio y al que asistieron:

Adán Augusto López, secretario de Gobernación

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Asimismo, aclaró en entrevista para Así las cosas que la invitación que recibió de Mario Delgado fue para que llevara a los senadores al mitin, excluyéndolo del desayuno de los presidenciables.

“No fui invitado de ninguna manera, nadie me convocó, nadie me habló, yo soy muy fácil de localizar” Ricardo Monreal, senador de Morena

Ricardo Monreal quiere ser el “presidente de la reconciliación”

El senador aseguró que no tiene un plan b en sus aspiraciones presidenciales y que, si no resulta el candidato, c ontinuará su lucha desde Morena , partido al que pertenece desde su fundación.

Asimismo, Ricardo Monreal aclaró que se considera un “hombre de diálogo” por lo que buscará ser el “presidente de la reconciliación”.

Con esto, aclaró que espera terminar con la polarización de la sociedad pues no le gusta el odio y el rencor.

“Soy un hombre de diálogo. Quisiera ser el presidente de la reconciliación, no me gusta el odio, el rencor, no me gusta que las sociedades se polaricen entre unos y otros, en los malos y los buenos” Ricardo Monreal, senador de Morena

Monreal aclaró que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su movimiento durante los últimos 25 años y no cree que deba abandonar su “lucha social” y su aspiración.

Ricardo Monreal dijo que aún espera convencer a Morena de que es el “mejor prospecto” aunque no quieran que participe y lo excluyan de los eventos.

Ricardo Monreal: No pertenezco al club de los aspirantes favoritos pero estoy luchando

Ricardo Monreal aseguró que no pertenece al club de las corcholatas o de los aspirantes que son los favoritos a ser candidatos para el 2024.

Sin embargo, dijo que no se siente triste porque está luchando desde abajo junto con la gente, lo que hace que tenga mucho entusiasmo “a pesar de estar en estas condiciones”.

“Yo no pertenezco al club de las corcholatas, o al club de los aspirantes para no ser peyorativo…yo no soy parte de los referidos, de los diría yo consentidos, yo estoy luchando abajo con la gente y yo no me siento mal” Ricardo Monreal, senador de Morena

Por otra parte, Ricardo Monreal aseguró que la línea entre lo legal y lo anticonstitucional es muy delgada por lo que es muy fácil cruzarla.

Sin embargo, recordó que, cuando Morena fue oposición, trabajó muy duro para legislar y prohibir los actos de campañas anticipadas para evitar ventajas indebidas, por lo que i nstó a respetar las leyes.