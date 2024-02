“Yo no soy fosfo, fosfo, soy un político serio”; Enrique Alfaro se fue con todo contra Movimiento Ciudadano y le lanzó una indirecta muy directa al también emecista, Samuel García.

Lo anterior fue declarado por el gobernador de Jalisco, durante una entrevista que concedió al programa Directo 24, de Guadalajara, el pasado martes 27 de febrero.

Y es que no es la primera vez que se dejan ver las fracturas al interior de Movimiento Ciudadano, pues Enrique Alfaro ya había mostrado su inconformidad con la dirigencia del partido naranja.

Sin embargo, en esta ocasión el gobernador de Jalisco, quien llegó a la gubernatura en representación de Movimiento Ciudadano, se quitó los filtros y arremetió contra el partido naranja, mientras le tiró una indirecta muy directa a Samuel García; te damos detalles de todo el contexto.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco (Andrea Murcia Monsivais)

“Yo no soy fosfo, fosfo, soy un político serio”: Enrique Alfaro le tira indirecta a Samuel García

Entre el fuerte pronunciamiento de Enrique Alfaro, estuvo la indirecta muy directa que le tiró a Samuel García, pues emitió la declaración de “yo no soy fosfo, fosfo, soy un político serio”.

Cabe recordar que una de las frases insignia de la campaña de Movimiento Ciudadano, ha sido la adoptada expresión “fosfo, fosfo” de la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien se hizo viral al mostrar sus tenis naranja en redes sociales.

Por ello, los internautas han atribuido que la indirecta lanzada por Enrique Alfaro tenía como destinatario a Samuel García, pues el gobernador de Jalisco también aseguró que a él tampoco lo representa el “arráncate compadre”.

“Yo no soy fosfo fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre. Yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, yo soy un político profesional.” Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Enrique Alfaro junto a Samuel García (@samuel_garcias)

Enrique Alfaro también le tira indirecta a Jorge Álvarez Máynez

Al mismo tiempo Enrique Alfaro aprovechó para “embarrar” al actual candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024.

Esto al hablar indirectamente sobre el tema de las “cervezas”, bebida alcohólica que estuvo presente durante el anuncio de Samuel García para revelar que Jorge Álvarez Máynez sería el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano.

Aquí, Enrique Alfaro indicó que “jamás estará de acuerdo con esa noción de política”, afirmando que ya no se siente identificado con el rumbo político que ha tomado el partido al que también pertenece Samuel García.

“Jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza, no puedo, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no sé, pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio” Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco

Además de dar su opinión negativa sobre el “fosfo, fosfo” de Samuel García, el mandatario estatal Enrique Alfaro, lamentó los nuevos “personajes y narrativas” que existen al interior de Movimiento Ciudadano, pues aseveró que las decisiones tomadas, “no se hicieron bien”.

“Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa puesta política, yo no tengo ningún identidad con ello (...) Las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien” Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Enrique Alfaro arremete, y duro, contra MC 🍊



Critica los "perfiles y narrativas" en su partido y les manda a decir: "yo no soy fosfo fosfo, soy un político serio" pic.twitter.com/ixuZ4AvItt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 28, 2024

¿Cómo va Jorge Álvarez Máynez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La encuesta MetricsMx reveló que la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez, por más de 37 puntos porcentuales, mientras que Jorge Álvarez Máynez, ocupa el tercer puesto.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM con el 59% de preferencia

Xóchitl Gálvez por PRI, PAN y PRD, con el 22.1% de preferencia

Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano con el 3.8% de preferencia

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente