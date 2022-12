El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la Asamblea Nacional partidista, anunció que va sin alianzas en las elecciones del 2023.

Eso significa que participaran sin colación en las elecciones para elegir nuevo gobernador en Coahuila y Estado de México.

Luego de que eliminaran su planteamiento de “vida eterna” del Plan B de la reforma electoral, parece indicar que cambió de parecer su idea de las coaliciones.

Karen Castrejón, dirigente nacional del partido, indicó que su decisión para ir en solitario en las elecciones de 2023 no afectará sus alianzas legislativas.

Puntualizó que en el Congreso se mantendrán aliados tanto con Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación, como con el Partido del Trabajo (PT).

La titular del PVEM señaló que el claro ejemplo de que ir en coalición no es la mejor opción para el partido es el Estado de México, donde los puntos porcentuales son de siete como un solo partido, y si deciden ir en alianza se reducirían hasta tres o cuatro.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, mencionó que el PVEM tiene que comenzar a valorarse y buscar ir sin alianzas en las próximas elecciones de 2023.

El mandatario también aseguró que su partido ha obtenido los mejores resultados cuando han participado sin alianzas, por ello, consideró que es un buen momento para ir solos.

“Los mejores resultados electorales del Partido Verde los ha hecho solos y yo creo que hoy estamos ante un gran momento en el caso del Estado de México si no se concretará o Coahuila ir solos, que no nos dé miedo, que no se crea que no se puede, porque sí se puede”.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí