No buscan afectar las reformas enviadas del ejecutivo Federal, ahí tienen como protegerse, con sus diputados y diputadas; Lo que intentan es la separación, con esto evitar tenga Morena mayoría simple, como sucede con el Plan B.

Observó cómo trabajan incansablemente para provocar la separación de los grupos políticos, que han apoyado a AMLO, buscan hacer tendencias en redes sociales, noticias, videos, existe una labor de alguna empresa internacional de marketing político, muy bien organizada, su tipo parece estilo europeo, pagado seguramente por empresarios, servidores públicos, expolíticos, incluso activistas como dicen llamarse quienes tienen problemas con sus impuestos.

Tienen una guerra constante contra el PVEM, desde que tomó posesión el gobierno actual, esto no va a detenerse, necesitan dañar la estructura del proyecto camino al Estado de México y Coahuila, lo más importante es la elección presidencial en 2024.

Esto no sucede entre panistas, priistas y perredistas, raramente en ellos todo es paz y felicidad, muy pocos hablan de los problemas que nacen cada día en esta coalición.

Veo continuamente en redes sociales y streaming que defensores del presidente de México suben noticias y videos en apoyo a Morena, al mismo tiempo atacan a los partidos que están con el ejecutivo, para estos políticos es la forma de viralizar las cosas y darles forma a su conveniencia.

Lo que nunca imaginaron es que la unidad se mantuvo con los legisladores, quitaron cualquier diferencia, se unieron para lograr la aprobación de inmediato, hicieron equipo con el gobierno federal que tienen desde 2018.

Esta vez opositores sacaron la llamada ley vida eterna, antes la ley de cobranza delegada, que no salió como esperaban, por ello buscaron un nuevo conflicto, lanzando esta información para hacer tendencia, su intención que no pasara en la Cámara de Diputados, apostaron todo a Ricardo Monreal con su discurso de última hora, sobre leyes y constitución ¿con ello pensarían que el senador lograría cambiar la lealtad morenista? Lo cual no sucedió, en qué momento imagino, compararse con Andrés Manuel López Obrador.

Buscaron vender solo mentiras de la reforma electoral, muchos desconocen totalmente que implicaría lo propuesto por el mandatario, lo manejaron con sus propios medios informativos y redes sociales, de manera que algunos mexicanos puedan entenderlo a su forma política.

Nunca dejaron ver la realidad del contenido

Su interés no fue el INE en su totalidad, recordemos que partidos de oposición buscaron defender a los plurinominales, si investigan cuántos diputados y diputadas llevan en ese puesto, incluso senadores con más de 20 años que jamás han logrado ganar una elección popular, solo viven de los impuestos de ciudadanos, los líderes siempre dan curules a quien paga mejor, amistades y familiares, este tipo de políticos que deciden boicotear las leyes del ejecutivo, buscan su beneficio al evitar lo propuesto por el gobierno federal, engañan con la supuesta defensa del INE.

La mayor parte es totalmente una mentira que hasta ellos seguro se terminan por creer.

Debería el gobierno federal hacer videos interactivos para ciudadanos en los diversos idiomas ancestrales y evitar que busquen desestabilizar este país, desviando la atención.

Les dolió pensar en la remoción de plurinominales en las cámaras legislativas, saben que la gente ya no quiere más de lo mismo, tan seguros están de perder elecciones en 2024 que no aceptaron desestimar los políticos de gratis, aquellos que no hacen campaña, no caminan, no saludan y en años reciben millones de pesos para tener oficinas de lujo, sueldos y dieta bien pagada, bonos, carros del año, casas ostentosas, aguinaldo, eso defienden al salir a las calles a hablar que esta reforma sería para retirar el Instituto Nacional Electoral, el tiempo todo lo pondrá en su lugar y llegará el momento de despertar, sin duda aprobarla hubiera ahorrado más de 50 mil millones de pesos para destinarlos en programas sociales, deudas adquiridas por gobiernos anteriores, etc.

No soportan nada que llegue de Palacio Nacional y menos aún el Plan B, al quitar todos los dineros de supuestos fideicomisos, bajar sueldos, no dejar un encargado a modo, los robos en elecciones, ahiga sido como, ahiga sido como en tono de burla, lo dijo Felipe Calderón, debemos voltear a ver la corrupción electoral que continúa en muchos municipios y diputaciones, no solo elecciones presidenciales, es importante ver todo desde gobiernos locales.

Por ello hoy buscan la confrontación entre esta coalición y es lo único que mantiene fuerte la 4T, provocar una separación sería un triunfo para quienes están en contra de la transformación del país.

Lo que buscan quienes están en contra del gobierno federal es apostar que seguidores de AMLO compartan sus tweets y noticias., en todo es buscar ser tendencia, así crear sus mentiras verdaderas, como hacen creer a los mexicanos falsamente que estos partidos políticos que mantuvieron el poder en años anteriores como Acción Nacional y Revolucionario Institucional tienen muchas diferencias, desde mi punto de vista no es real, buscan crear una imagen ficticia, una caja china, no en balde sus publicistas deben cobrar millones de pesos mensuales por sus estrategias.

Es definitivo no caer en sus juegos; será la única manera para lograr la continuidad del cambio que vive México.

Gracias por su lectura.

