El pueblo de México está a 6 días de participar en las elecciones México 2024, donde se elegirá al próximo o próxima presidenta para el periodo 2024-2030 y los candidatos continúan con sus actividades de campaña.

Será el 2 de junio de 2024 cuando 9 entidades se disputen la renovación de sus gobiernos estatales, además se elegirán más de 19 mil 738 cargos locales; en la presidencia de la República se enfrentarán dos candidatas y un candidato:

El domingo 19 de mayo se enfrentaron en el último de 3 debates presidenciales en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las candidatas y el candidato, donde tuvieron la oportunidad de contrastar sus proyectos de gobierno antes de que se desarrollen las elecciones 2024.

Luego del tercer debate presidencial, los candidatos aún tienen 2 días más para concluir con sus campañas antes de que se realicen los comicios nacionales para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, aquí te presentamos el resumen del 27 de mayo de las actividades de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones México 2024.

Claudia Sheinbaum aseguró desde Chiapas que gobernará bajo los mismos valores del gobierno actual y del movimiento que la respalda.

De acuerdo con la candidata; va a defender a las y los mexicanos y reiteró que sí es elegida como presidenta, va a gobernar con los principios y causas de la 4T .

“Y vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no les voy a fallar, que no voy a traicionar, que no va a regresar la corrupción y los privilegios, que vamos a seguir defendiendo a la patria, que vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos, y que vamos a luchar todos los días, todos los días, por el bienestar del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de Chiapas”

Claudia Sheinbaum