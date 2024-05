El pueblo de México está a 9 días de participar en las elecciones México 2024, donde se elegirá al próximo o próxima presidenta para el periodo 2024-2030 y los candidatos continúan con sus actividades de campaña.

Será el 2 de junio de 2024 cuando 9 entidades se disputen la renovación de sus gobiernos estatales, además se elegirán más de 19 mil 738 cargos locales; en la presidencia de la República se enfrentarán dos candidatas y un candidato:

El domingo 19 de mayo se enfrentaron en el último de 3 debates presidenciales en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las candidatas y el candidato, donde tuvieron la oportunidad de contrastar sus proyectos de gobierno antes de que se desarrollen las elecciones 2024.

Luego del tercer debate presidencial, los candidatos aún tienen 5 días más para concluir con sus campañas antes de que se realicen los comicios nacionales para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, aquí te presentamos el resumen del 24 de mayo de las actividades de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones México 2024.

Resumen 24 de mayo Claudia Sheinbaum: Agradece apoyo de intelectuales

Hoy viernes 24 de mayo Intelectuales presentaron un manifiesto donde 900 firmantes muestran su apoyo a la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones México 2024.

Ante la muestra de apoyo de la comunidad académica, científica y cultural, Claudia Sheinbaum agradeció a los firmantes entre los que se encuentran premios nacionales y eméritos.

Asimismo, invitó a la población a “construir juntas y juntos un México libre, justo y democrático, a consolidar y avanzar con la Transformación”, así como a seguir impulsando la ciencia, la cultura, la innovación y el humanismo que fortalezca a México.

Agradezco su apoyo a l@s más de 900 artistas, intelectuales, académic@s, científic@s, humanistas, entre ell@s premios nacionales, emérit@s.



Les invito a construir juntas y juntos un México libre, justo y democrático, a consolidar y avanzar con la Transformación, a seguir… pic.twitter.com/h28ilBrVkF — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 24, 2024

Por otra parte, recordó la importancia de acudir a las urnas el próximo domingo 2 de junio para elegir al próximo o próxima presidenta de la República para “volver a hacer historia”.

Resumen 24 de mayo Xóchitl Gálvez: llama a votar y “botarlos por corruptos”

Xóchitl Gálvez también llamó al voto el próximo domingo 2 de junio con un spot en el que pide “vota y bótalos”, donde asegura que el gobierno actual es corrupto y mentiroso.

A través de un anuncio, se puede ver a varias personas pedir “botarlos” por falsos, mentirosos y corruptos y mejor votar por Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI, PRD.

Pro otra parte, el INE ordenó a Xóchitl Gálvez no referirse a Morena como “narcopartido” porque podría incurrir en “calumnia” por la imputación de un delito falso.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también ordenó que se retire de la versión estenográfica del tercer debate todas las expresiones relacionadas con la palabra “narcopartico”.

Resumen 24 de mayo Jorge Álvarez Máynez: Cancela participación en cierre de campaña de candidata de Tlaquepaque; está en CDMX

Jorge Álvarez Máynez compartió que tenía contemplado participar en el cierre de campaña de Citlalli Amaya en Tlaquepaque, Jalisco; sin embargo, dado a los recientes acontecimientos en San Pedro, Nuevo León, canceló su asistencia.

A pesar de ello, le deseó éxito a la candidata en su cierre de campaña, quien de acuerdo con el candidato, “ha sido una gran presidencia municipal”.

El día de hoy tenía previsto acompañar a mi amiga @CitlalliAmaya en su cierre de campaña en Tlaquepaque, Jalisco.



Citlalli ha sido una gran presidenta municipal.



Le deseo todo el éxito en el evento y le envío un abrazo muy cariñoso a toda la gente que estará ahí reunida. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 24, 2024

Por otra parte, compartió que regresó a la CDMX pero continúa en comunicación con el gobierno de Samuel García, quien encabeza los esfuerzos para “responder a la tragedia de forma integral”.

Asimismo, informó que Laura Ballesteros, su coordinadora de campaña próximamente será dada de alta y permanecerá en Monterrey para permanecer al pendiente de las víctimas del desplome del escenario y sus familias.

También estoy en comunicación con @loreniacanavati y @MarthaHerreraNL, quienes siguen dedicadas de tiempo completo al acompañamiento.



Y con el gobernador @samuel_garcias, quien ha encabezado los esfuerzos de coordinación para responder a la tragedia de forma integral. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 24, 2024

Resumen Claudia Sheinbaum:“Voy a gobernar de cara al pueblo”

Claudia Sheinbaum aseguró en su visita en Coahuila que ella va a gobernar “de cara al pueblo” y dará certeza de que su gobierno como su movimiento no roba, no miente y no traicionará al pueblo.

Durante su mitin en el estado gobernador por el PRI la candidata recordó los programas que puso en marcha en la CDMX y aseguró que los extenderá a Coahuila y el resto de los estados .

“Y de mí, compañeros, tengan la certeza, nosotros vamos a llegar al Gobierno de la República y vamos a gobernar de cara al pueblo de México. Nosotros tenemos en el corazón, en la mente, en nuestra historia los principios de nuestro movimiento: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Coahuila, ni al pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, aprovechó sus redes sociales para invitar a la población a su cierre de campaña “Del Zócalo a la Victoria” el próximo miércoles 29 de mayo.

Resumen Xóchitl Gálvez:Promete sistema de seguridad social en Tepito

Xóchitl Gálvez visitó Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX donde prometió instrumental el Sistema Nacional de Seguridad Social con el que se englobarán:

Estancias infantiles

Escuelas de tiempo completo

Estancias para niños con discapacidad

Casas de Día para adultos mayores

Pensión Universal

Por otra parte, resaltó que ella cree “en el comercio ambulante” y recordó que como delegada de la Miguel Hidalgo llegó a acuerdo con los comerciantes de la zona.

Resumen Jorge Álvarez Máynez:Lamenta tragedia en San Pedro; “no está pensando” en su campaña

Luego de la tragedia donde 9 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, el candidato Jorge Álvarez Máynez aseguró que por el momento “no está pensando” en su campaña .

A pregunta expresa sobre los últimos días de campaña, Máynez resaltó que no piensa mucho en la campaña porque está concentrado en la atención de las víctimas del desplome del templete del cierre de campaña de la candidata al gobierno de San Pedro Garza García.

Jorge Álvarez Máynez se mostró conmovido por la tragedia y agradeció el esfuerzo del personal de salud por atender a las víctimas en dicha emergencia.