En el mundo del gobierno de la 4T, si las batallas no se ganan tampoco se pierden, sólo se transforman. Al menos así lo quieren manejar en los medios de comunicación. Algunos periódicos publicaron en sus sitios de internet, desde ayer, el encabezado de “victoria para AMLO”. ¿De verdad se lo creen? Veamos lo que pasó en realidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Para qué sirve una acción de inconstitucionalidad? Es una herramienta para que la SCJN elimine normas que atentan contra la Constitución General de la República. Es decir, la Corte elimina de nuestro sistema legal, de forma definitiva y con efectos generales, una norma o conjunto de normas que se consideran inconstitucionales. Esto es tan importante, puede ser tan grave, que por eso se requiere una votación calificada de 8 de los 11 ministros.

La votación que se llevó a cabo en la Suprema Corte ayer fue muy clara. Ningún artículo de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 fue considerado inconstitucional por 8 ministros. Es cierto. No hubo mayoría calificada. ¿Qué significa eso? Pues que ninguno de los artículos fue eliminado del sistema jurídico mexicano definitivamente. Entonces, como no se logró esa votación calificada, de acuerdo con las reglas de los tribunales, se desestimó la acción de inconstitucionalidad.

Muchos analistas de los medios estaban completamente confundidos ayer con eso. Llegaban a conclusiones completamente equivocadas.

Aquí van las primeras cinco conclusiones generales de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

La acción de inconstitucionalidad se desestimó. La Suprema Corte no reconoció la constitucionalidad de la LIE. La Corte no revocó las sentencias de amparo que ya han sido otorgadas a las empresas. La Suprema Corte no revocó las suspensiones definitivas que todavía existen contra la LIE. No se alcanzaron los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional la LIE, con efectos generales e inmediatos.

Pero ahí no termina la historia. Hay que analizar con mayor cuidado todo el proceso de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte. De ahí se derivan decisiones importantísimas que nos llevan a la conclusión de que AMLO y la 4T perdieron esta batalla. Ahora se iniciarán nuevas batallas con una gran cantidad de nuevos juicios de amparo.

En la mayoría de los temas que han impugnado las empresas privadas en sus juicios de amparo, la Suprema Corte decidió ayer, por una mayoría de 6 a 5 y de 7 a 4, que las normas de la LIE resultan inconstitucionales.

¿Y qué tiene de relevante esto? En el derecho mexicano los precedentes se toman en cuenta. Entonces, esta mayoría servirá de precedente para que los jueces de distrito y los magistrados de los tribunales colegiados orienten sus futuras decisiones.

No obligan a jueces y magistrados, es cierto, pero los integrantes del Poder Judicial son muy inteligentes y van a elaborar sus sentencias futuras tomando en cuenta que la mayoría de los ministros de la Corte considera inconstitucionales los artículos más importantes de la LIE.

Debemos estar atentos durante los próximos días y semanas porque la Suprema Corte todavía tiene que integrar la versión definitiva de la sentencia. Y ahí se tienen que incluir todos los votos disidentes.

Algo más: si había una prohibición a los tribunales colegiados para que resolvieran los recursos sobre este tema de la LIE, pues con la decisión de ayer de la Corte, ya se tiene que levantar dicha prohibición.

¿Qué va a pasar entonces?

Los juicios de amparo que ya se habían presentado seguirán su curso. Los recursos de revisión en contra de las sentencias tendrán que ser resueltos por los tribunales colegiados o por las Salas de la Suprema Corte. Se presentará una enorme cantidad de nuevos amparos.

Y ahí es donde se tomará muy seriamente lo que ocurrió hoy: una mayoría de la Corte ya se pronunció por la inconstitucionalidad de la LIE. Los ministros que consideran que artículos relevantes de la LIE deben eliminarse del sistema jurídico mexicano expresaron su razonamiento con gran claridad y contundencia. Esto queda como un precedente que será tomado en cuenta en el futuro. Es una de las mejores prácticas de nuestro sistema.

Quienes se amparen deberán de tener a su favor este precedente que debe aplicarse por los tribunales.

Con la habilidad comunicacional del líder de la 4T, los seguidores de Morena van a querer presentar lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte como un gran triunfo político. Sin embargo, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ven de otra manera. La mayoría consideró a la LIE como inconstitucional. Y los jueces y magistrados tomarán nota. Esperemos que no se dejen presionar por parte del gobierno.

Un tema más para añadir a la lista de pendientes de AMLO. El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, expresó claramente la preocupación de su gobierno:

“El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. “Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte, y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático, y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos”.

Como mexicanos, debemos confiar en la fortaleza institucional del Poder Judicial. Es de gran valor que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros de la SCJN planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad de manera imparcial, apegándose a la Constitución. Bien lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial ayer: la riqueza de la deliberación constitucional no puede resumirse de forma binaria, no es un sí o un no. Por el contrario, ofrece múltiples puntos de vista que enriquecerán la labor cotidiana de los jueces y magistrados en esta materia, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la batalla de la SCJN de ayer, el gobierno de la 4T fue derrotado.

