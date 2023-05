Ricardo Monreal ve riesgo para Morena en 2024 por esta razón: las elecciones 2023 en Coahuila.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la división entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila llevará a la derrota en las elecciones del próximo 4 de junio.

Y que esta misma división pondría en riesgo la alianz a entre los tres partidos para las elecciones 2024.

Ricardo Monreal hizo un llamado tanto al PT como al PVEM a reconsiderar y unirse a la candidatura de Armando Guadiana con Morena para las elecciones 2023 en Coahuila.

En entrevista, el coordinador de los senadores de Morena dijo que la decisión de ambos partidos de tener a sus propios candidatos en Coahuila beneficia al PRI y debilita “al movimiento de transformación”, por lo que, si no declinan, la alianza electoral de 2024 se estaría tambaleando.

“Es un error político del PT y del Verde, es un error político no atender el llamado del movimiento a la unidad, porque evidentemente divididos los tres no hay posibilidades de ganar, todo mundo lo sabe, hasta un niño de párvulos sabe que con esta división es claramente ayudarle al PRI a que se conserve más de 100 años en aquel lugar”.

El senador lamentó que desde un inicio no se intentó hacer un acuerdo para Coahuila, como se hizo en el Estado de México, donde la alianza entre los tres partidos sí fue posible.

“¿Qué pasó en Coahuila?, ¿faltó un mayor entendimiento, mayor capacidad, mayor tolerancia o mayor interés en la coalición?, eso yo no lo puedo saber, solamente quienes estuvieron al frente de las negociaciones, pero ahí están las consecuencias”, dijo.

Sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera de este 25 de mayo, Ricardo Monreal dijo que la voz del mandatario es “casi definitiva” en Morena.

Y es que hoy, AMLO recriminó al candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, por utilizar su imagen para hacer campaña en las elecciones 2023 en Coahuila:

“Sólo aclarar que no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. No quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él... se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña”.

AMLO