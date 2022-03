Elecciones 2022: PAN impugnará decreto para evitar que funcionarios hagan propaganda rumbo al 5 de junio

Xóchitl Gálvez aseguró que el PAN promoverá una impugnación contra el decreto sobre la revocación de mandato para evitar que funcionarios hagan propaganda rumbo a las elecciones de julio de 2022.

De acuerdo con la senadora, el decreto es una confirmación de que el partido en el poder, Morena, está gobernando con autoritarismo.

En entrevista para Así las cosas, Gálvez dijo que está de acuerdo en que todos puedan decir lo que piensan, pero no con propaganda pagada con recursos públicos.

Galvez dijo que cuando ganen en la Corte la impugnación al decreto que permite a funcionarios hacer propaganda, ya será tarde pues la revocación de mandato ya se habrá realizado.

Sin embargo, aclaró que el PAN tiene prisa por presentar la impugnación para que los “servidores de la nación” no puedan hacer lo mismo durante las campañas para las elecciones 2022.

“Vamos a ganar en la Corte porque es violatorio de la constitución, no hay duda. Porque solo hicieron una interpretación de la ley secundaria…el criterio que se aprobó ayer sí hay que apurarnos a impugnarlo para que por lo menos para las elecciones siguientes Morena no pretenda sacar a todos los servidores de la nación a hacer campaña política con recursos públicos”

Además, comparó la manera en que Morena está legislando con la película “La ley de Herodes”, pues están modificando la ley de acuerdo a sus conveniencias, aseguró.

“¿Te acuerdas de la Ley de Herodes? pues es esto…cuando está con la constitución arrancando las hojas y dice: esta no me sirve, esta sí me sirve, esta la cambio”