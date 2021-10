El RFC para mayores de 18 años evitará el robo de identidad: Raquel Buenrostro

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para mayores de 18 años es para evitar el robo de identidad.

En entrevista para Así las cosas, de W Radio, Buenrostro aseguró que muchas empresas fantasma roban identidades de jóvenes y la usan para la operación de hasta cientos de estas figuras.

Compartió que el SAT encontró que una persona aparecía como dueña de 700 empresas con una o dos operaciones de cientos o miles de millones de pesos y después no volvían a tener otra operación.

Además, estas empresas están formadas en diferentes estados de la República, por lo que el SAT comenzó a poner “candados”.

Esto provocó que, en lugar de usar a 1 persona para 700 empresas, se robara la identidad de 700 personas para el mismo número de empresas.

Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas ha sufrido de robo de identidad y su RFC pudo ser utilizado indebidamente por un “malandro”; por lo que

Raquel Buenrostro compartió que el SAT a identificado que las empresas fantasma funcionan con el robo de identidad, sobre todo de jóvenes que se inscribieron al RFC.

Sin embargo, también existe el robo de identidad de adultos mayores, pues es más común que las personas más grandes o muy jóvenes e incluso generan el RFC sólo para poder hacer uso indebido de éstos.

Por ello, con la inscripción obligatoria al RFC de personas mayores de 18 años se busca que los jóvenes no tengan problemas fiscales.

Por otra parte, Raquel Buenrostro aseguró que los jóvenes no deberán presentar declaración de impuestos si aún no trabajan.

Asimismo, recordó que tramitar el RFC es necesario para obtener la cédula profesional por lo que muchos mayores de 18 ya cuentan con su clave del registro de contribuyentes.

Buenrostro dijo que se espera que el trámite sea más sencillo y sea “como sacar la credencial del INE” y que funcionará de la misma forma pues:

“Tú sacas tu INE y mientras no hay elecciones no votas. Acá vas a sacar tu RFC y tu forma electrónica; la firma electrónica la puedes usar para tu cédula, para tus cuentas bancarias donde te depositan tus papás, si tienes una beca, pero no vas a pagar ni a declarar hasta que tengas un trabajo y un ingreso formal”

Raquel Buenrostro, titular del SAT