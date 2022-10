Ante la polémica que desató el libro El Rey del Cash, recuerdan cuando Anabel Hérnandez dijo que a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo querían desprestigiarlo con rumores de corrupción, en video se aprecia el discurso de la periodista.

En redes sociales circula el video en donde Anabel Hernández, periodista y escritora de diversos libros como “Los señores del narco” y “Emma y las otras señoras del narco”, asegura que tras investigar a AMLO no descubrió relacionado a corrupción de su parte.

El video que fue publicado hace alrededor de 10 años, ha tomado popularidad en la actualidad, luego de que la colaboradora de Reforma, Proceso y Deutsche Welle (DW), escribió el prólogo del libro El Rey del Cash.

El Rey del Cash: Guadalupe Acosta Naranjo reta a AMLO al detector de mentiras; “a mí sí me consta”, dice

En donde acusan al presidente de México de realizar un saqueo oculto junto a su equipo cercano y tener una red de “moches y corrupción” para financiar sus campañas políticas y manutención.

En redes sociales circula el video en donde la periodista y escritora Anabel Hernández, quien escribió el prólogo de El Rey del Cash, asegura que AMLO no es corrupto.

En dicha grabación, la cual ocurrió en Hermosillo, Sonora, el 10 de marzo de 2012, la periodista señala que tras investigar a AMLO y la presunta corrupción que denunciaban en su contra, no pudo hallar nada.

Según la escritora, durante varias semanas intentó averiguar sobre la presunta residencia que AMLO había comprado en Bosques de las Lomas, una esclusiva zona de la Ciudad de México (CDMX). No obstante, no habría descubierto nada al respecto.

Anabel Hernández, indicó que no había encontrado nada sobre el presunto enriquecimiento ílicito que acusaron en contra de AMLO, cuando era candidato a la presidencia en 2012; por lo que manifestó que sólo era “un rumor para desprestigiarlo”.

“Yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar los temas de corrupción, que le encontré las joyas a Fox, que exhibí a Juan Camilo Murillo, que le he encontrado las propiedades al secretario Genaro García Luna, que se supone que nadie debe de saber dónde vive, yo sé donde vive y sé cómo compró esa casa, le puedo decir que AMLO yo Anabel Hernández no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el rumor para desprestigiarlo”

Anabel Hernández