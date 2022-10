El periodista Joaquín López-Dóriga se burló del empresario Claudio X. González y su nueva organización llamada “Unidos”, que busca ser el frente opositor a Morena y sus aliados.

En un video, Joaquín López-Dóriga destrozó a “Unidos” de Claudio X. González, organización a la que calificó como solamente “un nuevo membrete” de lo que era Va por México.

López-Dóriga consideró que Unidos no surge por “el desastre del gobierno” como argumenta Claudio X. González, sino por el desastre de la propia organización Va por México. “No nos engañemos”, dijo.

“Ante el desastre del gobierno surge un nuevo... no, no, no... ante el desastre de Va por México surge otro nuevo membrete, esa es la verdad, no nos engañemos”

