La presidenta electa Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos que informe sobre la detención del narcotraficante “el Mayo” Zambada en Texas.

Así lo dio la conocer la virtual ganadora de las elecciones 2024 durante su conferencia de presa de hoy martes 30 de julio.

Y es que la aprehensión del cofundador del Cártel de Sinaloa, ha abierto la puerta a una serie de dudas y especulaciones pues la información oficial ha sido escasa.

Cabe recordar que “el Mayo” Zambada fue detenido por agentes del FBI y la DEA tras su arribo a un aeropuerto privado en El Paso, Texas el pasado 25 de julio, cuando se encontraba en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de su socio criminal, “el Chapo” Guzmán.

Pero, ¿por qué Claudia Sheinbaum ha pedido a Estados Unidos que proporcione mayor información sobre la detención de Ismael “el Mayo” Zambada? Acá te damos el contexto.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México (Mario Jasso)

El Mayo Zambada: Claudia Sheinbaum asegura que información de Estados Unidos es “escueta”

Claudia Sheinbaum calificó de “escueta” la carta enviada por Estados Unidos al Gobierno de México sobre la detención de “el Mayo” Zambada.

Además, reiteró que en este documento proporcionado por la administración de Joe Biden, se señaló que no había conocimiento de la entrega del capo mexicano hasta la mañana del jueves 25 de julio (día de la detención).

Cabe recordar que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó durante la mañanera del 29 de julio, el documento enviado por Estados Unidos donde se deslindó del vuelo que trasladó a “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Trascendió que el gobierno norteamericano a través de su Embajada, indicó que a las 10:30 horas del 25 de julio recibieron información sobre la posible rendición de Joaquín Guzmán López, aunque aseguraron que el vuelo que lo trasladó no fue confirmado.

“Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez) de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora es digamos, lo que conocemos (...) Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana, eso es lo que ellos están planteando con información oficial a México” Claudia Sheinbaum

En este sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que debe existir mayor información, pues lo único que se conoce de manera oficial, es el informe transmitido por la Embajada de Estados Unidos al fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) en torno a la captura de “el Mayo” Zambada.

Ismael, El Mayo Zambada, detenido en Estados Unidos (especial)

El Mayo Zambada: Claudia Sheinbaum se lanza contra las críticas y afirma que México sí ha detenido a criminales

Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum arremetió contra las críticas dirigidas a la nula intervención de México en la captura de “el Mayo” Zambada, afirmando que las autoridades nacionales sí han detenido a criminales de la delincuencia organizada.

También subrayó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en coordinación con Gertz Manero, se han encargado de la extradición de distintos personajes delictivos.

“No es que no se haya hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia (...) Entonces la información que se tiene es esa carta, de la Embajada, por eso si hay más información que se dé más información y no especular tampoco”, dijo Claudia Sheinbaum.

Conviene mencionar que la detención de “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López formó parte del combate al tráfico de drogas como el fentanilo, según precisó el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland.