Recientemente el diseñador Edy Smol fue captado con un bolso color rojo, pero aseguran que este bolso es de alto precio.

De acuerdo con Pedro Ferriz, Edy Smol cargaba un bolso Hermès Birkin, el cuál está hecho de piel de cocodrilo.

Pero no sería cualquier bolso ya que los bolsos de esta exclusiva marca Hermès Birkin ascienden a un costo de hasta 12 millones de pesos.

Explícales a tus amigos NAQUITOS cuánto cuesta esta bolsa @Hermes_Paris



600,000 DÓLARES!!!!!



Además de no es una bolsa que le vendan a cualquier hijo de vecino



EXPLÍCALES @EdySmol



Hermes Birkin roja cocodrilo ándale denle a google pic.twitter.com/1lNeGWjL6o — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) December 6, 2022

Aseguran que Edy Smol carga con un bolso usado de Hermès Birkin de 12 millones de pesos (Cortesía)

¿Cuál era el bolso Hermès Birkin que cargaba Edy Smol?

El bolso Hermès Birkin que cargaba Edy Smol es considerado como de los más caros del mundo entre 2022 y 2023.

Según el sitio New Bond Street Pawnbrokers, esto bolso en especial de color rojo es conocido como bolso de cocodrilo Rouge H Porosus y tiene las siguientes características:

Rojo brillante

Herrajes de oro blanco de 18 quilates.

Adornos de diamantes de su superficie

Piel porosa de cocodrilo 100% auténtica y exótica

Según este mismo sitio este bolso es único en su tipo, ya que su exclusividad lo convierte en uno de los bolsos Hermes más caros con cada venta.

Actualmente el sitio web New Bond Street Pawnbrokers lo valora en un costo no menor a 1.9 millones de dólares, es decir hasta los 37 millones 503 mil 227 pesos.

A este mismo bolso se le hizo al menos dos referencias en la serie Sex and The City por lo difícil que es poder conseguirlo.

Ya que para poder comprar uno, según esta serie como lo muestra en su capítulo 11 “Coulda, Woulda, Shoulda” en la temporada 4, los posibles clientes de Hermes se deben de anotar en una lista de espera para poder comprarlos.

Además según el sitio de la revista Grazie para poder adquirir este bolso no solo es necesario contar c on más de 10 mil dólares, sino confirma que sí se debe anotar en una lista de espera para comprarlo.

La historia de este bolso comenzó en 1983 cuando la actriz Jane Birkin viajaba en un avión en el que coincidió con el que era el presidente de la marca francesa en ese entonces.

Pero accidentalmente se cayó el bolso que ella llevaba y él le ofreció diseñar un bolso especial para ella, por lo que Jane hizo un dibujo de cómo sería su bolso ideal y así recibió su nombre el famoso Birkin.

Aunque más tarde la actriz pidió que se retirará su nombre del bolso, debido a la controversia por su fabricación con piel de cocodrilo.

Según la revista Grazie, el bolso Birkin es totalmente hecho a mano y tarda hasta 5 semanas en ser creado.

Los herrajes son en su mayoría de paladio, aunque se puede solicitar que sean de oro o rutenio, así como agregarles diamantes.

También la revista Grazie refiere a que un Birkin nunca pierde su valor, sino que al contrario con el tiempo aumenta su precio.

Además existen subastas especiales de Birkin e incluso intermediarios que se dedican a conseguirlos en las tiendas Hermés alrededor del mundo para sus clientes, por lo que se puede conseguir sin estar en una lista de espera o uno usado.

Edy Smol le llama envidioso a Pedro Ferriz por su bolso Hermès Birkin y otras críticas en su contras

En respuesta por el tuit de Pedro Ferriz, quien exhibe el bolso Hermès Birkin que carga Edy Smol, el diseñador lo llamó envidioso.

A través de sus redes sociales Edy Smol, le contestó al comunicador, a quien le respondió que era un “envidioso”, esto luego de varias críticas que hizo hacia su persona.

Ya que le dijo que le tiene “toda la envidia del mundo” y que no le llega ni a los talones.

Además de que aseguró que él se ha ganado todo lo que tiene y que no es ningún “hijo de papi”, ya que desde que el diseñador tenía 14 años está trabajando.

Por lo que cientos de empresarios lo vieron empezar desde abajo con su esfuerzo.

“Aunque me tengas toda la envidia del mundo mi rey, no me llegas ni a los talones, porque yo me he ganado lo que tengo,no soy un hijo de papi, desde los 14 años trabajo, cientos de empresarios me vieron empezar desde abajo con mi esfuerzo, envidioso.” Edy Smol

Claro que soy yo,metete a mi insta,aunque me tengas toda la envidia del mundo mi rey,no me llegas ni a los talones,porque yo me he ganado lo que tengo,no soy un hijo de papi,desde los 14 años trabajo,cientos de empresarios me vieron empezar desde abajo con mi esfuerzo,envidioso. — 🔎EDYSMOLWORLD (@EdySmol) December 6, 2022