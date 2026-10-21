Eduardo Clark reiteró que la Secretaría de Salud pondrá en marcha un nuevo etiquetado para identificar medicamentos robados y evitar su reventa en el mercado.

Que esto permita que cuando alguien vea un medicamento que traiga ese logo, que sepa que no se adquirió de manera legal y que nos ayude a denunciarlo. Eduardo Clark, subsecretario de Salud

El subsecretario de salud admitió que, aunque no es la principal causa de la falta de medicamentos, sostuvo que la iniciativa busca añadir nuevas etiquetas del sector público para un mayor control.

En el caso de los medicamentos más caros, como los oncológicos, se planea implementar a largo plazo una trazabilidad más estricta, con rastreos de pieza por pieza.

Nuevo etiquetado de medicamentos para evitar reventa del sector público (Daniel Augusto / Cuartos / Daniel Augusto)

Eduardo Clark aclara comentarios en la mañanera sobre robo de medicamentos

Tras sus señalamientos en la conferencia mañanera, Eduardo Clark aclaró que su intención no era incriminar a todo el personal de salud por el robo de medicamentos.

Clark explicó que en realidad se refería a una pequeña parte: “El 99.99% de los trabajadores de salud y personal de farmacia son personas increíblemente comprometidas con la salud de sus pacientes”.

Sin embargo, reconoció que se tienen varios casos documentados que revelarían robos hormiga y a veces en sustracción ilegal de gran magnitud de medicamentos.

Es un tema en el que nos tenemos que meter. No significa que esta sea la principal razón por la que faltan medicamentos o insumos en el sector salud. Eduardo Clark, subsecretario de Salud

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud en el Gobierno de México (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Eduardo Clark anuncia nuevo etiquetado para identificar medicamentos robados

En entrevista con Radio Fórmula, Eduardo Clark explicó que el nuevo esquema de etiquetado en los empaques de medicamentos adquiridos por el Gobierno de México tendrán la leyenda:

“Medicamento gratuito”

“Propiedad del Sector Salud”

“La salud es un derecho”

Escudo nacional

Según señaló, esto evitará nuevos casos como el ocurrido en el IMSS de Culiacán, donde se detectó el robo de medicamentos oncológicos por más de 13 millones de pesos.