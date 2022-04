Las desapariciones en México no son una herencia del pasado, sino “una herida del presente” que no se ha resuelto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez A.C. (Centro Prodh), Santiago Aguirre, en entrevista para Así las cosas.

De acuerdo con el Centro Prodh, en lo que va del gobierno actual, han desaparecido más de 20 mil personas, entre las que se encuentran niños y adolescentes.

El director del Centro Prodh recordó que el informe del comité de la ONU, quien visitó México durante una semana en noviembre pasado para evaluar la situación de desapariciones, no es bueno.

Asimismo, aclaró que el informe dio cuenta de que las desapariciones forzadas no son una herida del pasado, sino una del presente.

Además, resaltó que del acumulado de 100 mil personas desaparecidas en todos los sexenios, 20 mil ocurrieron en lo que va de la presente administración.

“La evaluación, y hay que decirlo con todas sus letras, es más bien negativa, el comité da cuenta de una crisis que no se está revirtiendo, que no es una herencia del pasado, es una herida del presente, son más de 20 mil desaparecidos en los que va del sexenio”

Por otra parte, recordó que en México no hay una política integral de prevención en la que participen todas las instancias de Estado de todos los niveles.

“Penosamente el Comité da cuenta de que existen conflictos entre las instituciones que no ayudan a que esta agenda se cumpla como debe ser”

Aguirre aclaró que el organismo internacional mostró en su informe el temor por la militarización del país en la administración de AMLO.

AMLO no va a dejar de insistir en que Carlos Loret de Mola explique el origen de sus propiedades; rechaza investigación sobre distribución de medicinas

Sin embargo, este aclaró durante su conferencia que no habrá una desmilitarización, pues su gobierno no usa las Fuerzas Armadas para infundir temor o desaparecer personas.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes donde se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”

AMLO