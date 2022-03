No hay certeza de la cifra de personas sin identificar; Gobierno estima más de 52 mil

El Gobierno de México aceptó que no tienen certeza de la cifra de personas sin identificar en el país pero retomó el dato de más de 52 mil, mismo que fue calculado por familias de desaparecidos.

En la conferencia mañanera del 17 de marzo, Alejandro Encinas , subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó un informe sobre la crisis de desaparición y forense que persisten.

De los problemas forenses, Encinas dijo que pese a los avances en la materia, lo que han realizado no es suficiente y que la mayor carga de responsabilidad por esto recae en las fiscalías locales en cuanto a las personas sin identificar.

Familias de desaparecidos en México (Omar Martínez)

52 mil personas fallecidas sin identificar

Alejandro Encinas dijo que no se tiene certeza sobre la cifra de cuerpos sin identificar pero retomó algunos datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el INEGI e investigaciones como:

La FGR en 2019 contabilizó 37 mil personas sin identificar en país, la mayoría en fosas comunes

En 2020, Quinto Elemento Lab calculó 39 mil personas sin identificar con base en solicitudes de información

El INEGI contabilizó en 2020 más de 9 mil 400 personas fallecidas no identificadas

Y en 2021, el dato de 52 mil personas sin identificar por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos , que también lo calculó con solicitudes de información

De acuerdo con el informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el 80% de los cuerpos no identificados están en 10 estados del país, como Baja California, CDMX, Edomex y Jalisco.

Cifras presentadas por Alejandro Encinas (Cortesía)

Los principales problemas de la crisis forense en México

Con base en los datos anteriores, el subsecretario Encinas enlistó los principales problemas forenses en México , como que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni los no reclamados en las fosas comunes.

Tampoco hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de personas desaparecidas y sus familias;

y sus familias; La información genética que existe no se contrasta y no hay voluntad para hacerlo

La información forense se encuentra fragmentada y los servicios médicos forenses son insuficientes

No existen capacidades institucionales, humanas y políticas para enfrentar la crisis forense

Según la Segob, estos problemas no han sido combatidos a pesar de que la federación ha destinado más de 1.7 mil millones de pesos a comisiones locales de búsqueda de personas, en particular, a dependencias para la identificación humana.

Proponen reformas legales para avanzar en identificación de personas desaparecidas

Alejandro Encinas aseguró que la crisis forense no se limita a la falta de recursos, también tiene que ver con la parálisis y la negligencia institucional.

Sobre ello, señaló que los sistemas forenses no están preparados para la identificación masiva de cuerpos por lo que propone una política pública integral con reformas legales compuesta de:

Poner en marcha un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) con enfoque de identificación masiva

Que el CNSSP realice las acciones pertinentes para compartir con la Segob toda la información de las diferentes bases de datos;

Que el CNSSP tenga un repositorio con todas las bases de datos genéticas de fiscalías y GN para que el CNIH pueda utilizarlo.

Este CNIH estará enfocado a la identificación humana de personas que se recuperen de las fosas comunes; será el primero de América Latina y financiado por subsidios de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Desaparecidos en México