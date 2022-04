El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las acciones contra la desaparición de 14 niños al día; sin embargo, evadió el tema hablando de “campañas de desprestigio”.

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mostró que, de acuerdo con las cifras oficiales, las desapariciones de niñas y niños a partir de los 12 años h an incrementado notablemente.

Sin embargo, AMLO asegura que ninguna institución internacional puede poner a su gobierno en el “banquillo de los acusados” porque actúan conforme a la ley.

Familias de desaparecidos en CDMX exigen la destitución del fiscal May Gómez

No hay certeza de la cifra de personas sin identificar; Gobierno estima más de 52 mil

Desde la conferencia mañanera del 13 de abril, el presidente dijo que, como se actúa con legalidad y humanismo, solo les queda inventar.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad ¿Qué pueden hacer? nada, inventar, eso sí”

En este mismo sentido, AMLO aseguró que su gobierno está trabajando todo el tiempo para garantizar la paz en el país.

Sin embargo, no habló de los 14 niños que desaparecen al día en México, y en cambio, aseveró que su gobierno lucha contra las campañas de desprestigio y los intereses “del antiguo régimen”.

Asimismo, volvió a arremeter contra los medios de comunicación que, considera, defienden los intereses creados y declaró que es Carmen Aristegui una de los periodistas que más lo atacan.

Una de las recomendaciones del Comité de la ONU fue desmilitarizar al país, pues el uso de las Fuerzas Armadas, además de insuficiente, es inadecuado.

AMLO no va a dejar de insistir en que Carlos Loret de Mola explique el origen de sus propiedades; rechaza investigación sobre distribución de medicinas

Sin embargo, AMLO aseguró que los mecanismos de búsqueda actuales funcionan y el Ejército colabora en estas funciones.

Asimismo aseveró que este organismo internacional no actuó con apego a la verdad durante la presentación de su informe, pero la Secretaría de Gobernación se ha encargado de darle “toda la información”.

Esto por considerar que la petición de desmilitarizar al país no es buena, pues ya no se utilizan para “reprimir o rematar heridos”.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes donde se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”

AMLO